震驚！「台灣民歌教父」楊弦殞落享年75歲 樂迷心痛不已

台灣著名音樂人楊弦於2025年12月13日晚間在台北病逝，享年75歲。他被譽為「民歌教父」，是台灣現代民歌運動的重要推手之一。楊弦一生致力於校園民歌的開創與推廣，對幾代音樂人和樂迷產生了深遠的影響。

台灣著名音樂人楊弦於2025年12月13日晚間在台北病逝，享年75歲。（圖／翻攝自 楊弦臉書粉絲專頁 ）

楊弦生於1950年，於1970年代以創新方式將詩詞譜上音樂，開創了現代民歌的新風貌。他的作品融合了中國傳統藝術與西方民謠，對當時的音樂文化具有開創性影響。他於1975年策劃的現代民謠創作演唱會，被認為是台灣現代民歌運動的起點之一。

楊弦的代表作品包括與詩人余光中合作的《鄉愁四韻》等，成為台灣現代民歌的經典。楊弦在校園民歌浪潮中發揮了重要影響力，並啟發了如李雙澤等後進創作者。在後半生中，楊弦也跨足醫學與創業，曾赴美進修中醫並成立健康產業公司，但音樂始終是他生活中不可或缺的一部分。儘管在2021年罹患缺血性中風，導致右側手足癱瘓，他仍持續進行音樂創作與表演，直至最後一刻。

今年才出席「民歌50」在台灣的演唱會上，沒想到如今卻傳噩耗，為校園民歌半個世紀獻上圓滿落幕。

