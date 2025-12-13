震驚！大咖導演突逝世享壽76歲「曾與李連杰合作」 生前超狂背景曝

娛樂中心／綜合報導

日本名導原田真人離世（右）享壽76歲。（圖／翻攝自IG）

曾以演員身分與李連杰合作過電影「霍元甲」的日本名導原田真人（Harada Masato），於8日逝世，享壽76歲，死因目前尚待確認。

原田真人不僅是知名導演、編劇以及影評人，更曾以演員身分參演國際大片《末代武士》、《霍元甲》，廣為全球影迷所知。另外，他也曾以「超越巔峰」獲得了日本電影學院獎（日本アカデミー賞）10個部門的優秀獎。

原田真人是知名導演、編劇以及影評人。（圖／翻攝自IG）

近年來，他仍持續活躍於影壇，執導了多部重要作品，包括探討檢察官對立，由木村拓哉主演《檢方的罪人》，還有《日本最長的一天》。並與岡田准一合作多部史詩古裝片《關源之戰》、《燃燒吧，劍》以及Netflix警匪動作片《HELL DOGS》，而他的離世也讓日本痛失電影英才。

