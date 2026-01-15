震驚！大咖音樂人「陳屍家中猝逝」享年50歲 警介入調查：無外傷

記者蔡維歆／綜合報導

知名音樂人約翰・福瑞迪（ John Forté ）離世。（圖／翻攝自IG）

被譽為「音樂神童」、曾獲葛萊美獎（Grammy Awards）提名的知名音樂人約翰・福瑞迪（John Forté），於1月12日下午被發現陳屍在麻薩諸塞州奇爾馬克（Chilmark）的住處，享年50歲震驚音樂圈，目前警方已介入調查死因。

當地警察局長史恩・史萊文（Sean Slavin）向媒體表示，警方接獲通報後趕到現場，發現John Forté已無生命跡象。初步勘查顯示，現場沒有任何可疑痕跡，也未見明顯外傷致死的跡象。目前案件已交由當地法醫辦公室處理，將進行詳細的解剖與毒理檢驗，以確認具體死因。



約翰・福瑞迪生前出生於紐約市，他在樂壇成績亮眼。其中最廣為人知的成就，莫過於與傳奇饒舌團體「Fugees」（流亡者三人組）的密切合作，以及擔任「Refugee Camp All-Stars」（難民營全明星）的核心成員。他也曾參與製作廣受好評的經典專輯《The Score》，該專輯的成功也讓他獲得葛萊美獎提名的殊榮。如今噩耗傳出，大批粉絲紛紛湧入John Forté的社群帳號留言悼念。

