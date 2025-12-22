震驚！好萊塢男星「詹姆斯蘭森」傳家中輕生 享年46歲

娛樂中心／李紹宏報導

曾在HBO知名影集《火線重案組》中飾演重要配角的美國好萊塢演員「詹姆士蘭森（James Ransone）」，在21日被警方證實陳屍於洛杉磯住處，初步判斷其疑似為輕生，讓影迷震驚難過。而妻子潔米麥克菲（Jamie McPhee）在詹姆士蘭森的死訊傳出前，曾在社群平台轉發「國家精神疾病聯盟」募款連結，引發熱議。

美國好萊塢演員詹姆士蘭森（James Ransone）驚傳在家中輕生。（圖／翻攝自IMDb官網）

綜合外媒報導，詹姆士蘭森逝世的消息一出，在社群媒體上引發廣大影迷悼念，許多人都曾被他參與的作品所感動。其中一則悼文特別讚許他在《小丑回魂2》（IT Chapter Two）中的精彩演技；該片卡司陣容堅強，集結了比爾·哈德、潔西卡·雀絲坦、詹姆斯·麥艾維，以及飾演恐怖小丑「潘尼懷斯」的比爾·史柯斯嘉。

曾與蘭索恩在 HBO Max 影集《激烈競爭》（The Staircase，或譯《梯邊懸案》）中合作的演員弗朗索瓦·阿諾（François Arnaud）也加入了哀悼行列。「願詹姆斯·蘭索恩安息」，阿諾在 Instagram 感嘆，「他是一位獨一無二的演員，他的表現總是令我印象深刻，並深深啟發了我」。

根據《紐約時報》報導，詹姆士蘭森的經紀人目前尚無正式聲明。不過，在傳出詹姆士蘭森死訊前，其妻子曾於社群媒體上貼出「國家精神疾病聯盟」（NAMI）的募款連結，引方外界討論。目前警方正全力調查詹姆士蘭森的輕生動機。

三立新聞網提醒您：

勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

