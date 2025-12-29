震驚！ 巴菲特自曝：波克夏是我買過「最愚蠢」的股票





一向投資眼光精準的「股神」華倫巴菲特（Warren Buffett），即將卸任波克夏海瑟威執行長職務，美國財經媒體《CNBC》罕見曝光他2010年受訪片段，他竟然自爆，自己買過最愚蠢的股票，就是波克夏。

一向投資眼光精準無比的股神巴菲特，竟然說自己買過最愚蠢的股票，就是波克夏海瑟威！《CNBC》釋出一段2010年訪問，原來巴菲特是在1962年以「撿便宜」心態買進波克夏，那時波克夏是一家持續走下坡的老牌紡織公司，巴菲特原本是想利用清算它的價值，賺取一點價差。

廣告 廣告

1964年波克夏的管理層跟巴菲特說，要以每股11.5美元收購巴菲特手中的股票，他同意了，但沒想到打開信件，價格竟是11.38美元，巴菲特氣道：他從我這裡榨取了1/8美元，如果那封信上的價格是11.5美元我就會接受。這筆交易讓巴菲特很生氣，於是他開始買入股票最終控制了公司，解僱了斯坦頓先生（管理層），然後開始了新的旅程。

一個八分之一美元的轉折 股神：投資重要一課

就是這「少了1/8美元」開啟了巴菲特的新旅程，但他回頭看，這其實是一場長期錯誤，等於把大量資金綁在一個經濟條件很差的生意上，讓波克夏在多年內成為沉重的負擔，巴菲特談到：如果我們當初沒有把錢投到紡織業，而是直接成立保險公司，那波克夏海瑟威的市值至少會是現在的兩倍。這段經歷也成為巴菲特投資哲學的重要轉捩點，他也用奧運跳水來比喻經營和投資：「與其嘗試跨越七呎高的障礙，不如穩穩跨過一呎高的門檻，與其用低價買一家爛公司，不如用合理價買一家好公司」。

即將卸任的巴菲特，用自己的經驗來告訴眾人，他深刻的一課不是來自成功。而是來自那場代價驚人的錯誤。

（封面圖／美聯社）

更多東森財經新聞報導



巴菲特「最後致股東信」曝 4.6兆財產擬全捐了

股神哭哭！ 預告交棒惹議 波克夏罕見收到「賣出評級」

巴菲特真的失算！ 賣光台積電「少賺4200億元」