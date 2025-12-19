震驚！布朗大學槍案兇嫌遭警「倉庫圍捕」 開槍走絕路亡

美國布朗大學槍擊案出現重大進展，警方18日在新罕布夏州塞勒姆（Salem）一處倉儲設施，圍捕嫌犯，但多名消息人士透露，嫌犯在倉庫內開槍自戕身亡。

布朗大學13日驚傳槍擊案。（圖／美聯社）

美國《紐約郵報》引述知情人士透露，警方當晚在塞勒姆鎖定一輛可疑汽車及「Extra Storage」倉儲設施，該車款與嫌犯先前出現在布朗大學及麻省理工學院（MIT）教授洛雷羅（Nuno Loureiro）命案現場附近的車輛相似。

布朗大學槍擊案發生於13日，嫌犯闖入位於校園內的巴魯斯與霍利工程大樓（Barus & Holley Building）一間教室，朝學生開火，造成2名學生死亡、9人受傷。死者包括來自阿拉巴馬州的19歲大二學生庫克（Ella Cook），以及18歲烏茲別克裔美國新生烏穆爾佐科夫（Mukhammad Aziz Umurzokov），目前仍有6名傷者留院治療。

FBI及警方公布的監視器畫面顯示，嫌犯在案發前後曾在校園附近街區徘徊，事件發生後，聯邦、州及地方執法單位展開多日大規模追捕，包括封鎖道路、調閱住宅與商業監控影像，最終鎖定嫌犯藏身的倉儲設施。

