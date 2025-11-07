震驚！泰國惡母「直播性侵15歲兒子」 每月牟利1萬泰銖

泰國惡母「直播性侵15歲兒子」示意畫面。（示意圖／翻攝自unsplash）

泰國日前發生一起震驚社會的案件，一位母親竟公然在網路上直播性侵自己未成年兒子的畫面以牟利，警方接獲報案後，循線前往現場逮人。至於受害的15歲青少年，目前被安置在當地收容所接受照顧。

根據《The Thaiger》報導，泰國網路犯罪調查局（CCIB）接獲Destiny Rescue的檢舉，表示有人上傳了涉及一名泰國男孩的兒童色情影片。而這些露骨影片在一個需要付費才能觀看的私人網路群組中傳播。

接獲通報後，警方假扮成客戶，表示有興趣加入該群組。群組管理員指示便衣警員支付會員費後，對方才傳送加入連結給他們。警方進一步調查發現，部分露骨影片是在直播過程中錄製的，內容可見一位母親和她年幼的兒子。警方隨後於11月3日前往該名女子位於沙繳府的住處搜索。

廣告 廣告

唯一被確認為嫌疑人的該婦女，承認製作並傳播了其兒子的直播影片。她帶領警方進入家中，警方查獲了一部手機、影片中使用的情趣玩具以及一本記錄兒童色情收入的筆記本。

該婦女表示，她最初只發布自己的淫穢影片，但後來應群成員的要求，讓她的兒子也參與其中。報導指出，她每個月從群組管理員和觀眾贈送的禮物中，賺取約1萬元泰銖（約新台幣9565元）。

該婦女面臨兩項主要指控，包含當地《電腦犯罪法》，將淫穢或不雅內容輸入電腦系統屬於犯罪行為，該罪行最高可判處5年徒刑、罰金最高10萬元泰銖（約新台幣95600元），或兩者併罰；《刑法》第287條，禁止製作、持有、進口、出口或傳播不雅內容，違者最高可判處3年徒刑、罰金最高6萬元泰銖（約新台幣57400元），或兩者併罰。

◎若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工

原始連結

看更多 CTWANT 文章

女兒邀跳舞「媽媽竟讓他當爸」！43歲母竟與14歲舞伴產子 DNA揭驚人真相

王子偷吃粿粿風波燒不停！2年前節目言論遭翻出 自稱不會主動：現在行動力十足？

遭美沒收4400億資產！ 太子集團負責人悠閒打牌：都小錢啦