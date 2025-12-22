震驚！《火線重案組》男星辭世享年46歲 好萊塢名導悲痛哀悼

因演出HBO熱門影集《火線重案組》（The Wire）而廣為人知的美國演員詹姆斯蘭森（James Ransone），於當地時間19日在洛杉磯去世，享年46歲。當地法醫辦公室已證實了其死訊。

圖為詹姆斯蘭森2011年在一場電影活動上。（資料照／美聯社）

根據《美聯社》、《AOL》等美媒，法醫辦公室的記錄顯示，這位來自馬里蘭州的演員為自縊身亡，其遺體已交還給家屬。蘭森死後留下妻子傑米麥克菲（Jamie McPhee）與2名孩子，傑米麥克菲在他過世後發起一項募款，受益對象為全國心理疾病聯盟。

蘭森曾在《火線重案組》第2季中飾演齊吉索博特卡（Ziggy Sobotka），其精湛演技令觀眾印象深刻，也成為他的代表作之一。此外他也在多部HBO作品中飾演要角，包括《殺戮世代》（Generation Kill）和《劫後餘生》（Treme），以及亞馬遜劇集《博世》（Bosch）。

報導稱，蘭森最後一次的電視演出為今年6月播出的《撲克臉》（Poker Face）第2季。他的電影作品包括《舞會驚魂》（Prom Night）、《凶兆》（Sinister）、真愛有夠殺（Mr. Right）、《牠：第二章》（It Chapter Two）、《闇黑電話》系列（The Black Phone）。

蘭森的死訊傳出後，曾與他多次合作的名導史派克李（Spike Lee）也在社群表示哀悼。

蘭森曾於2021年公開自己是性侵害倖存者。他指控一名前家教在他12歲時於家中多次侵犯他。他在當時發布的長篇聲明中，詳細描述了性侵事件及其後續影響，表示這導致他多年來深陷毒癮和羞恥感。他後來於2020年向警方舉報了這些指控。

蘭森也曾公開談論自己與毒癮奮鬥的掙扎，他曾在專訪中透露自己於27歲時戒除了多年的海洛因使用習慣。

《中天關心您｜請珍惜生命，再給自己一次機會》

◆生命線：1995

◆張老師專線：1980

◆24小時安心專線：1925

