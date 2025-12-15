震驚！ 《當哈利遇上莎莉》導演被兒子殺死

勞勃雷納在2020年演出影集《好萊塢》的鏡頭。（Netflix提供）

美國時間12月14日下午3點傳出震驚的消息，一開始是電影《當哈利遇上莎莉》（When Harry Met Sally）導演勞勃雷納（Robert Reiner）死於洛杉磯的自宅；隨後證實，屋內還有另外一具屍體，是他的妻子蜜雪兒（Michelle）。如今最新的消息，是他們都死於兒子尼可（Nick）之手。

最初是洛杉磯消防局接獲通知，有人亟需醫療救援，當他們抵達現場時，發現屋內已經有兩名死者，分別是勞勃雷納跟妻子蜜雪兒。TMZ報導，兩個人身上都發現了一致的刀傷。不過洛杉磯警方表示，現在此案已經被列入謀殺案的調查，由兇殺組負責偵辦。

勞勃雷納78歲，出生於紐約，他曾以演出電視喜劇入行。1984年執導偽紀錄片《搖滾萬萬歲》（This Is Spinal Tap）之後轉入幕後，這部片開創了許多偽紀錄片、音樂類型等風氣之先，裡頭充滿許多對搖滾樂的諷刺與挖苦，但多年來卻被所有搖滾樂手一致肯定。今年才剛剛集結原班人馬，拍出《搖滾萬萬歲：傳奇再續》，勞勃本人9月也出席宣傳。

在1986年，勞勃雷納慧眼獨具，看上史蒂芬金的短篇小說，拍成了長片《站在我這邊》（Stand by Me），以前史蒂芬金的小說一直都是恐怖片類型的最愛，但是這部片卻一改刻板印象，拍出了青少年成長中的友情、溫馨，以及面對長大後的不勝唏噓，導致史蒂芬金的短篇小說從此也成為許多影視改編的第一優先。加上《站在我這邊》挖掘了早逝的瑞凡菲尼克斯（River Phoenix）演出，更使得這部片成為經典。

1989年《當哈利遇上莎莉》，勞勃雷納則再次開創潮流，把愛情文藝電影拍成了「讓劇中人吐槽愛情文藝電影」，梅格萊恩（Meg Ryan）以本片站上了80年代的女星第一寶座，片中在小餐館偽高潮的場景，放在今日看依然無人能出其右。同時在拍攝這部片時，他也結識了攝影師蜜雪兒。這段追求蜜雪兒的過程，後來成為電影《西雅圖夜為眠》（Sleepless in Seattle）的劇本靈感，因為勞勃說看到蜜雪兒就有一種「命中注定」的感覺，儘管之前並不相識，這樣的感覺很浪漫、但實際嗎？他在1989年結婚與蜜雪兒，之後生下3個小孩。

因為《站在我這邊》的成功，史蒂芬金把「城堡岩」（Castle Rock）這個筆下虛構的地名，授權給勞勃雷納開設自己的公司「城堡岩娛樂」，他們也再次合作，1990年的《戰慄遊戲》（Misery），凱西貝茲（Kathy Bates）以本片拿下奧斯卡最佳女主角，堪稱以恐怖片奪下影后的最佳範例。

涉及殺害勞勃與蜜雪兒的尼可，是他們的第2個小孩。尼克多年以來都與吸毒抗衡，從10幾歲時開始，不斷進出勒戒中心，導致他與家人距離越來越遠，一度讓他流落街頭。在2015年半自傳電影《我是查理》（Being Charlie），尼可改編了自己的經歷，交給父親勞勃執導。當時尼克說自己已經回家好一段時間，「適應了在洛杉磯的生活。」如今傳出這場悲劇，也更讓人唏噓。

