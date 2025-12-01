震驚！肩膀「氣結」非肌肉緊繃 醫：按摩沒用...是組織生病了

許多人都有肩膀肌肉緊繃的困擾，往往借助於推拿、按摩或運動來舒緩不適，復健科醫師侯鐘堡發文表示，過去他也是這樣告訴患者，但近來一篇新研究卻顛覆這樣的傳統想法，原來肩膀的硬塊（氣結）竟是身體發出的警訊，按摩、運動都沒有用，因為這是一個充滿傷痕的生病組織，侯鐘堡醫師也以身試法，透過增生療法、震波等方式，精準處理肌肉疤痕組織、改善循環。

對於難治的纖維化硬塊，建議尋求專業復健科醫師，透過增生療法、震波等方式，侯鐘堡醫師也親身試驗。(圖/翻攝侯鐘堡醫師臉書)

侯鐘堡醫師在臉書PO文表示，在門診中，大家最常問的就是：「醫師，我肩膀這顆硬塊（氣結），是不是肌肉打結了？」因為我都搖搖頭 說你這個就是壓力過大 姿勢不良導致 所以沒救了！多回去做運動 按摩按摩吧！現在不一樣了​過去許多教科書都認為這是「攣縮結節」。但 2025 年《Scientific Reports》 的一篇最新醫學研究，透過切片檢查，徹底顛覆了我們對激痛點的理解！

廣告 廣告

侯鐘堡寫到，「​​這顆硬塊裡面，竟然找不到攣縮的肌肉纖維！取而代之的是三個嚴重的警訊。」第一， 纖維化： 肌肉組織長出疤痕般的結締組織，這才是導致肌肉變硬、彈性變差的元兇。第二， 脂肪堆積： 健康的肌肉組織被脂肪取代。第三， 發炎反應： 發現發炎細胞（T淋巴細胞），顯示組織處於慢性發炎狀態。​「你摸到的硬塊，其實不是緊繃，而是局部缺氧、代謝衰竭、充滿疤痕的生病組織！」

研究顯示，你摸到的硬塊，其實不是緊繃，而是局部缺氧、代謝衰竭、充滿疤痕的生病組織。(圖/翻攝侯鐘堡醫師臉書)

侯鐘堡表示，​既然問題是「缺血硬化」，治療就必須精準。​研究同時測試了乾針治療 (Dry Needling)，結果非常正面：單次治療後一小時，超音波追蹤顯示：​變軟了： 肌肉硬度顯著下降。​血通了： 微血管阻力下降，血流灌注明顯改善。​乾針的作用，就是精準地在缺乏血液循環的纖維化組織中「打通關卡」，幫助組織恢復其應有的「原力」！​

侯醫師呼籲，治療與預防並重，​下次摸到頑固的肩膀硬塊時，請記住：這不是按摩按一按就好。這是身體發出的警訊！對於難治的纖維化硬塊，建議尋求專業復健科醫師，透過增生療法、震波等方式，精準處理肌肉疤痕組織、改善循環。最根本的解決之道，還是在於運動訓練，避免長期固定姿勢，讓肌肉不再陷入「代謝衰竭」的惡性循環！

延伸閱讀

中日緊張有轉圜？「手插口袋」爆爭議 日媒：劉勁松赴大連安撫日企

北海道今晨規模4.5地震 最大震度3級

讀者投書/綠營高雄市長民調亂戰 英蘇合作動向及2028黨內布局受關注