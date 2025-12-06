震驚！趙震雄宣布退出演藝圈 《信號2》播不播？電視台說話了
以夯劇《信號》紅遍台灣的韓國影帝趙震雄，繼昨天透過經紀公司認了曾是「少年犯」的黑歷史後，今（6日）再度發聲正式宣布退出演藝圈！
趙震雄昨被韓媒《Dispatch》踢爆年輕時曾涉及偷竊、無照駕駛、性暴力等案件被送往少年院（相當於台灣的少年輔育院），甚至為了顧及演藝事業，隱姓埋名想刪除黑歷史，儘管昨晚已先透過所屬的Saram娛樂發聲道歉，爭議仍不斷延燒。
而趙震雄今也親自發布聲明，除了先對過往不光彩的行為致歉，並強調會虛心接受所有批評，並從今天起停止所有活動，為演員生涯劃下句點。他在聲明中提及，「我認為這是我對過往錯誤理應承擔的責任與本分。未來我會以一個普通人的身分，全力反省，努力重新站穩腳步。」並重申「對不起」。
而昨天Saram娛樂發布的聲明中則提及，「向本人確認後，確實證實他未成年時有過不當行為，但與性侵相關的指控並不屬實。」而趙震雄今宣布退出演藝圈，首當其衝被影響的就是代表作《信號》的續篇《第二個信號》。
《第二個信號》播出進度！tvN說話了
2004年出道的趙震雄，2016年在《信號》飾演正義刑警再創演藝巔峰，而續篇《第二個信號》也將成為tvN開台20週年的特別企劃電視劇，該劇已從今年2月開拍並於8月11日正式殺青，預計明年播出。沒想到卻遇到趙震雄人設崩塌、退出演藝圈的風波，製播該劇的tvN相關人士今（6日）向《Newsen》表示，《第二個信號》目前仍在討論是否如期播出、以及是否會進行剪輯處理，「若有最後定案，會再對外說明。」
趙震雄聲明全文
大家好，我是演員趙震雄。
首先，因為我過去不光彩的行為，讓相信並支持我的所有人失望，向大家深深致歉。
我將虛心接受所有批評，並從今天起停止所有活動，為演員生涯劃下句點。
我認為這是我對過往錯誤理應承擔的責任與本分。
未來我會以一個普通人的身分，全力反省，努力重新站穩腳步。
再次向所有人誠心致歉，也感謝一路上愛護、支持我的每一位。
對不起。
趙震雄 敬上
