震驚！黃志明傳泰國車禍身亡 友人嘆「世事無常」家屬證實遺體將運回大馬

馬來西亞娛樂大亨黃志明驚傳在泰國車禍傷亡。翻攝黃志明Paul Wong臉書

來自馬來西亞的娛樂大亨、MegaStar Arena創辦人黃志明先生，驚傳於22日在泰國因意外身亡，享年56歲。黃志明的家屬隨即透過他的個人臉書發布沉痛聲明證實了此一噩耗，並悲痛悼念：「願他在永恆中安息，願我們在思念中繼續前行。」黃志明身亡後留下妻子與4名子女。家屬在聲明中表示，他熱愛音樂、信仰堅定、性格溫暖豁達，無論在家庭、事業或人生旅途上都留下深刻印記，一生充滿榮耀與光輝。

家屬痛失慈愛家庭支柱

黃志明先生在娛樂行業中扮演著重要推手的角色，是業內公認富有遠見的領導者。家屬透過臉書表示：「黃志明先生不僅是娛樂行業的重要推手，更是一位富有遠見的領導者與慈愛的家庭支柱。他為馬來西亞娛樂產業注入源源不斷的新活力，推動了許多優秀項目與人才的成長與綻放。他的離去，是演藝界的巨大損失，更是我們內心深深的哀痛。」

黃志明生前承辦過多場大型演唱會與娛樂活動，包括《最好的我們》音樂盛典、《最霸娛樂盛典》《好聲Family》 巔峰之夜等，與許多藝人及幕後同仁交情甚篤，平常也喜歡騎著重機四處旅行，未料卻因為車禍驟逝，讓一票重機友人紛紛透過臉書表達哀悼。

黃志明是大馬娛樂大亨，曾舉辦許多馬來西亞的演唱會與娛樂活動。翻攝黃志明Paul Wong臉書

友人王駿不捨世事無常 承諾協助處理後事

據大馬媒體《中國報》報導，大馬華人演藝人公會會長王駿與黃志明相識超過30年，得知噩耗後表達了不捨與惋惜。王駿透露黃志明的小孩才剛新婚不久，如今卻天人永隔，令人感慨世事無常。王駿表示，接下來會待家屬將黃志明的遺體運回，並將會協助與配合家屬安排參與告別式。他最後也感慨表示，人生只要開心、健康就好。



