震驚！TWICE彩瑛健康亮紅燈 「確定缺席高雄演唱會」暫停活動至年底
南韓人氣女團TWICE將於本週末首度登上高雄世運主場館，舉行連續兩天的演唱會，讓大批粉絲引頸期盼。然而，JYP娛樂昨（20）日晚間突發布的公告，成員彩瑛因健康因素將缺席高雄場次，並暫停今年底前所有演藝行程。
根據JYP娛樂在官方平台發布的聲明，彩瑛近期經醫師診斷，確定罹患血管迷走神經性昏厥（vasovagal syncope）。這是一種因特定觸發因素造成心跳變慢、血壓下降，進而導致暈厥的健康狀況。
JYP娛樂指出，彩瑛在接受進一步評估及專業醫療建議後，公司與本人經過深度討論，決定讓她專心休養，以健康為優先。為此，彩瑛將暫停參與年底前的所有活動。
聲明也遺憾地表示，彩瑛將無法參與接下來的世界巡迴演出，包括高雄、香港與曼谷三地場次。對於這一結果，彩瑛本人也感到相當失落，並透過公司向所有支持她的粉絲表達歉意。
TWICE自10月起展開《READY TO BE》世界巡迴演唱會，吸引全球粉絲關注。JYP娛樂表示，未來將全力支援彩瑛的康復與休養，並感謝粉絲在這段期間的理解與支持。
