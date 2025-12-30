震驚66歲曹西平猝逝！吳宗憲直播哽咽哭了 曝他「生前2心結」未解

記者蔡維歆／台北報導

資深藝人曹西平日前才在社群聊起地震，感觸寫下「ㄧ切交給老天爺的安排」，不料如今卻傳出在家中離世消息，享壽66歲，消息傳出後令外界震驚與不捨。對此吳宗憲稍早回應《三立新聞網》10字感傷說：「熱情的姑娘，永遠的偶像。」如今他也開起直播透露跟曹西平生前互動。

曹西平猝逝享壽66歲。（圖／記者鄭孟晃攝影）

吳宗憲直播提及與曹西平過往的交集。其中一個是2015年電視金鐘獎，曹西平精心打扮孔雀裝準備走星光大道，不料轉播卻進廣告，而他因為幫電視台緩頰，被對方誤解。另一個是曹西平於2016年在華山演唱會，當時自爆「只賣出181張票」，擔心票剩太多而打電話求助，吳宗憲二話不說便交代會計將剩下的票全數買下，「這不叫挺，什麼叫挺？」

後來2018年吳宗憲在台北小巨蛋開唱，帶領一票綜藝咖站上舞台，曹西平因未收到邀請而耿耿於懷，吳宗憲今說：「你可以來啊，所有藝人都來了嘛，你就跟康康、大根、卡古一票的藝人上台，你就賴著不要走，我一定會陪你唱《熱情的姑娘》，但你一定要我八人大轎（請你）。」吳宗憲後來知道曹西平暗自埋怨為什麼沒邀他，對此感到無奈，「你來就唱起來嘛，我要忙這個那個，沒有辦法關注到你的狀態」。直播最後，吳宗憲語氣變得哽咽，送上最後祝福：「一路好走，熱情的姑娘，永遠的偶像。」接著便關了直播，顯見心情受到很大影響。

