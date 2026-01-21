霍建華台北早餐店被認出 霸氣「買單整桌」粉絲喊超帥！

【緯來新聞網】台灣演員霍建華近日在台北市一家早餐店主動替認出他的學生粉絲結帳，網友透過Threads發文曬出和霍建華合照並透露霍建華在用餐後向櫃台詢問學生是否認出他，隨後為學生們的餐點全數付款，展現親民風格。

霍建華台北早餐店被認出。（資料照／記者許方正攝）

學生描述，霍建華當時面帶微笑與粉絲互動，並以現金結帳。早餐店老闆娘表示，霍建華是店內常客，平時態度親切，經常展現平易近人的一面。



此事件並非霍建華首次展現慷慨之舉。他過去在拍攝電視劇《花千骨》期間，曾持續三個月為劇組成員提供奶茶；在《如懿傳》拍攝期間，也曾自費購買冷氣風扇供劇組使用，緩解高溫天氣對團隊的影響。



霍建華自出道以來保持低調形象，儘管在公共場合被民眾認出，他多以友善態度應對，並屢次以實際行動展現對工作人員與粉絲的關懷。

