霍建華吃飯被認出！他霸氣出手替粉絲「整桌買單」 女學生激動道謝

娛樂中心／蔡佩伶報導

男星霍建華近年將事業重心移往中國發展，憑藉古裝劇「花千骨」中白子畫一角再創事業高峰，接連推出不少好戲。然而，有網友透露在台北市某餐廳吃飯時巧遇霍建華，沒想到他竟大方出手幫他們整桌買單。

從曝光的畫面可以看到，當下霍建華穿著黑色羽絨外套搭配運動褲，打扮極為低調，不過還是被同餐廳吃飯的幾名學生認出，而霍建華還主動上前與粉絲們攀談，一點明星架子都沒有。

最後，霍建華在離開餐廳前還悄悄幫這群小粉絲買單，展現親切、大方的性格，讓錄影的女學生激動到手抖，連忙道謝，網友們見狀也形容霍建華是「老幹部式溫柔」。

霍建華是不少人心目中的男神。（圖／翻攝自微博）

