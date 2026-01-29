霍建華回歸台劇超帥劇照曝光 導演狂讚：是個「奇兵」！最看重這2點隱藏特質

霍建華回歸台劇，主演《急診室的奇蹟》。Netflix提供

Netflix於29日舉辦「2026 Netflix What Next? 華語內容發布會」，完整公布今年華語片單及全新佈局。其中《急診室的奇蹟》驚喜宣布霍建華將回歸台劇，飾演急診副主任，帶領包括蔡凡熙飾演成績普通卻努力撐住的年輕醫師團隊，而楊謹華的角色則是長期陷入醫療糾紛官司的醫生。

《急診室的奇蹟》導演李志薔分享選角過程，「在《急診室的奇蹟》裡有兩個重要主角是資深醫師，年紀大小要適中，不能太年輕，讓人有醫術或經驗不足的疑慮；但年紀也不能太大，失去談情說愛的魅力。我覺得霍建華是個奇兵，台灣觀眾以為他不會回來拍台劇了，會有驚喜感。他有新鮮感，而且外表仍具偶像魅力，演技也到了純熟自在的階段，飾演醫術高超的醫生，是非常適合的人選。」

「2026 Netflix What Next? 華語內容發布會」，《乩身》監製莊淳淳（左起）、導演管偉傑、Netfilx華語內容總監黃怡玫Maya、《急診室的奇蹟》編導黃靖祖、導演李志薔、監製李良玉等人出席。Netflix提供

李志薔繼續提到：「創造新鮮感和話題性也是很重要的，他夠低調，夠神秘，在大陸發展的傳奇性和知名度，都是優勢。但我最看重的其實是他低調、沉靜的性格裡，帶著剛毅和堅韌的特質，和劇中的主角『周承俊』的醫生角色非常契合。」《急診室的奇蹟》即將在今年第四季上線，呈現醫療現場的緊張、衝突與人性光輝。

楊謹華（中）在《急診室的奇蹟》中，飾演長期陷入醫療糾紛官司的醫生。Netflix提供

鄭伊健時代感與傳奇色彩主演《百萬人推理》

開春打頭陣的《百萬人推理》由鄭伊健主演，編導蘇文聖透露，鄭伊健是製作團隊共同討論之下提出的人選，「因為這個角色帶有一種時代感與傳奇色彩，因此希望邀請一位曾在影視圈掀起風潮、近年較少出現在作品中的演員；當鄭伊健的名字被提出時，大家都感到非常興奮，也十分感謝他願意參與演出。」 而婁峻碩在《百萬人推理》中飾演的網紅「柚子」一角，其實試過不少演員，蘇文聖表示：「演員跟網紅的氣質很不一樣，演員都相對內斂，但網紅比較像主持人，需要有一份傲氣，要很有自信地站在舞台上。婁峻碩那時候沒有任何表演經驗，想說姑且一試，沒想到嘻哈歌手的身份讓他十分切合這個角色。」《百萬人推理》將於2月12日全球上線。

鄭伊健（左）久違出演影集，與婁峻碩雙生代男神合作辦案。Netflix提供

柯震東《乩身》親自對戲選角試火花

柯震東主演的《乩身》則接力於第二季上線，柯震東飾演三太子乩身韓杰，在人界與妖界失衡之際，必須面對超自然異象與內心的恐懼。監製莊淳淳直言，第一時間就想到找柯震東主演，「他非常符合這個角色的氣質與個性。」王柏傑和柯震東原本就認識，表演有默契，因此就加入演出。柯震東也花時間和其他演員在選角時對戲，看看能否有火花。

柯震東（左）與王柏傑合作《乩身》默契十足。Netflix提供

阮經天、王淨《沉默的審判》專注活在戲裡

心理懸疑復仇影集《沉默的審判》則再次集結《周處除三害》原班創作與主要卡司，由編導黃精甫首度執導，聚集阮經天、王淨、陳以文等人主演。黃精甫特別分享一段長達80分鐘的戲，必須配合實際場地與城市動線拍攝，在西門鬧區取景，阮經天與王淨演出時，彷彿外在世界對他們而言是透明的，只專注活在戲裡，最終花了8天完成拍攝。

另外還有李銘順與婁峻碩主演的犯罪動作喜劇《黑白清道夫》，監製嚴嘉念分享：「視覺風格以台灣最普及的傳統宮廟基礎上，創建出一個融合東西方文化的秘密清道夫組織，遊走在黑白兩道在平民政商權貴之間：險惡江湖之間，俐落的敘事節奏將帶領觀眾看透這個世界運作的底層邏輯。」

阮經天主演《沉默的審判》。Netflix提供

Netflix也首次公布兩部製作中影集，皆由知名主創領軍與高水準的能量和製作質感為核心。由九把刀編劇與柯震東及演員轉導演蔡嘉茵共同執導，《醫學系在幹嘛？》描寫醫學院新生在沉重學業壓力、青春戀愛與家庭期待間的多重掙扎。

《驅魔》（暫定）則以超自然題材切入，由香港知名導演郭子健、甄栢榮與黃智亨聯手打造。講述一名厭世女服務生意外捲入神秘驅魔組織，揭開城市中一連串靈異事件背後的真相。兩部作品皆已完成拍攝，播出日期將另行公布。



