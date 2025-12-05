霍建華失手「紅酒潑老婆名牌包」！林心如反應超高EQ 1關鍵維繫夫妻穩定感情

林心如在綜藝《再見愛人5》中，被其他嘉賓問到「如果包包被家人弄髒了，你會怎麼做」，她一句「只能擦一擦呀」，展現出超高婚姻情商！

林心如分享，有一次帶小朋友參加同學生日會，她背著粉紅色包包、手拿紅酒，不料先生一轉頭撞過來，整個包包和衣服都被紅酒濺到。現場嘉賓聽完紛紛露出震驚表情，papi醬追問：「然後呢？你怎麼辦？」林心如平靜回答「我就把它擦一擦」，並補充：「也只能擦一擦啊！」

嘉賓好奇詢問霍建華當下的反應，林心如立刻模仿老公口吻說「哦，對不起」，並笑著解釋「他也沒有注意到包包其實蠻漂亮的」。現場眾人驚訝她竟然不會發火，林心如坦言：「心裡面會默默黑一下，但我不會是那種爆出來的性格。」

其實這對夫妻的相處智慧早已可見端倪。霍建華婚後大幅減少工作，專心陪伴家人，曾被拍到吃平價火鍋、親自接送女兒，也會為妻女下廚做飯，低調又細心。他們早已約定「吵架避開孩子，關起房門溝通後必和解」，這次紅酒灑到包包，第一時間不發脾氣，而是先想「能不能擦掉」，不讓情緒影響感情，或許正是婚姻穩定的關鍵之一。

