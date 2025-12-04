霍建華慘了！一轉身紅酒灑林心如愛包 她下秒「真實反應」震撼網

娛樂中心／蔡佩伶報導

女星林心如在2016年跟霍建華從摯友升格為夫妻，婚後育有一女「小海豚」，兩人之間的好感情也讓網友稱羨。近日，林心如登上陸綜分享有次老公參加聚會，不小心將紅酒灑在她包包跟衣服上的事蹟，夫妻的真實反應讓網友驚嘆。

林心如透露有次提著一個粉色包包，跟老公一起陪小孩參加同學生日宴會，沒想到霍建華一個轉身竟撞到了她，導致林心如手上的紅酒灑在愛包上面，讓眾人大吃一驚，連忙追問林心如的心情，林心如表示「我就把它擦一擦」，坦言的確心裡有黑了一下，不過並未對霍建華發火。

林心如也透露霍建華當下有立刻說「對不起」道歉，笑說他沒有反應到「那個包包就是蠻漂亮的」，而林心如解釋自己雖然會不高興，但不是那種當場爆發的性格，表示當下唯一擔憂的是能不能擦乾淨，片段曝光之後，許多人也稱讚林心如好脾氣，「對待愛人就是要包容一點」、「能感覺兩個人臉上洋溢著幸福笑容」。

霍建華把紅酒灑在林心如包包上，她的反應曝光。（圖／翻攝自微博）

