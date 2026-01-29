霍建華楊謹華醫生職人劇煲愛 導演讚具偶像魅力

（中央社記者洪素津台北29日電）串流平台Netflix今天發布今年5部重點戲劇，其中醫療寫實劇「急診室的奇蹟」由演員霍建華、楊謹華組CP，導演李志薔稱讚霍建華外表仍具偶像魅力、演技純熟，飾演醫術高超的醫生很適合。

Netflix深耕華語戲劇，今天邀請「百萬人推理」、「乩身」、「沉默的審判」、「黑白清道夫」、「急診室的奇蹟」5部戲劇的主創團隊，與Netflix華語內容總監黃怡玫進行論壇。黃怡玫表示，華語故事一直都很有生命力，也很大膽碰觸複雜、甚至偏黑暗的人性議題，「我們十分期待那些願意冒險、能帶觀眾走進全新世界的作品。我們也希望持續和台灣創作者們合作，提供更多資源與支持。」

醫療題材方面，霍建華、楊謹華首次合作戲劇「急診室的奇蹟」。關於選角，導演李志薔表示，「我覺得霍建華是個奇兵，台灣觀眾以為他不會回來拍台劇了，會有驚喜感。他有新鮮感，而且外表仍具偶像魅力，演技也到了純熟自在的階段，飾演醫術高超的醫生，是非常適合的人選。」

戲劇「百萬人推理」將於2月12日上線，找來港星鄭伊健飾演警探挑大梁。編導蘇文聖分享，鄭伊健是製作團隊共同討論之下提出的人選，「因為這個角色帶有一種時代感與傳奇色彩，因此希望邀請一位曾在影視圈掀起風潮、近年較少出現在作品中的演員；當鄭伊健的名字被提出時，大家都感到非常興奮，也十分感謝他願意參與演出。」

柯震東和王柏傑主演的新戲「乩身」，改編自台灣作家Teensy星子熱門小說系列「乩身」的首部曲，是一部結合道教神話與動作元素的大規模奇幻影集。提及選角，監製莊淳淳直言，「男主角毫無懸念的想找柯震東，他非常符合這個角色的氣質與個性。」此劇預計將於2026年第2季上線。

風格更為黑暗、敘事更加銳利的心理懸疑復仇影集「沉默的審判」再次集結「周處除三害」原班創作與主要卡司。影集聚集阮經天、王淨、陳以文等人主演，透過一樁暴力犯罪，描繪3個家庭跨世代糾纏的怨恨與道德清算，將於2026年正式上線。

犯罪動作喜劇「黑白清道夫」由「96分鐘」導演洪子烜執導，故事描述一名黑道魯蛇（李銘順飾）意外捲入一場由神秘「清道夫」組織所引發的暴力衝突中，並與難搞的年輕搭檔（婁峻碩飾）合作，在道德灰色地帶執行任務，同時捲入與敵對勢力的地盤爭奪戰。

洪子烜表示，「歐美有像『金牌特務』西裝店的特務機構，我們有宮廟內的清道夫組織，宮廟的兼容性讓走進這裡的人是何階層都不奇怪，清道夫也秉持著大事化小、小事化無的『喬事』精神完成您的委託。」

Netflix也首次公布2部製作中的影集，分別是九把刀編劇、柯震東和蔡嘉茵共同執導的「醫學系在幹嘛？」，以及香港導演郭子健、甄栢榮與黃智亨聯手打造的「驅魔（暫定）」，皆已完成拍攝。（編輯：張雅淨）1150129