霍建華爆降價接戲 「少拿6千萬」關鍵主因曝光

由霍建華和朱珠演出的網劇《他為什麼依然單身》改編自阿部寬主演的經典日劇《不能結婚的男人》，全劇16集，上線後引來不少話題，而港媒報導，霍建華有別於在《玫瑰的故事》拿了2000萬人民幣（約8861萬台幣）酬勞，這回霍建華拍《他為什麼依然單身》僅收500萬人民幣（約2215萬台幣），少拿了6千多萬台幣，傳聞是因為他喜歡劇本，願意降價。

據《東網》報導，霍建華這次在《他為什麼還是單身》飾演抱持不婚主義的獨舌設計師，因罹患痔瘡，就診後邂逅飾演內科醫師的朱珠。傳聞飾演第一男主角的霍建華，片酬為500萬人民幣（約2215萬台幣），女主角朱珠則以400萬人民幣（約1772萬台幣）居次。

此外，也有大陸網友挖出，霍建華先前演出《如懿傳》片酬高達7200萬人民幣（約3.1億台幣），和女主角周迅的片酬合計約1.7億人民幣（約7.5億台幣），曾引來央視發文批評明星天價片酬，2017年當局祭出限薪令，要求所有演員的總片酬，不得超過總製作成本的40%，才有效打擊天價片酬，霍建華在《不能結婚的男人》中酬勞減低，也可能與限薪令有關。

而霍建華久違拍戲，依舊闖出好成績，本月中在騰訊視頻、東方衛視等平台上線，不僅第一時間登頂貓眼劇集熱度榜第一名，點播數達4830萬。兩人也在直播中聊天分享好感情，朱珠說霍建華為人樸實，是「她第一個見到沒有房型保母車的主演」，一天到晚都坐在監視器畫面前確認表演，晚上還會請劇組吃飯，大家都很喜歡他。

