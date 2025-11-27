霍建華獲讚「最帥皇帝」 林心如笑喊：先選先贏

（中央社記者洪素津台北27日電）藝人林心如與老公霍建華獲讚高顏值夫妻檔。活動主持人聶雲笑稱霍建華是「最帥皇帝」，並打趣林心如「以前是皇帝選妃，妳是選皇帝」。林心如先贊同老公的高顏值，也笑說自己先選先贏。

藝人林心如、徐若瑄、王陽明、關穎今天出席醫美類頒獎典禮，聶雲則擔任主持人。林心如日前在社群上曬出國中的美照，被大家一致認同從小美到大，聶雲也驚呼：「好可愛啊，妳從小就那麼美，歲月對妳這麼溫柔。」林心如開心地說：「我們要與時光逆行，必須與時光逆行。」

林心如表示，要與時光逆行，自己下了很多功夫，一週會做5項運動，每一天的運動都不一樣，「我送完小孩就運動，再去做其他事情。」現在她還挑戰打拳擊，練習對象就是老公霍建華。（編輯：張雅淨）1141127