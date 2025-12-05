霍建華紅酒灑愛包！林心如「這反應」被狂讚：這才是真夫妻

林心如與霍建華結婚9年，感情依舊十分甜蜜。（圖／翻攝自林心如IG）





演藝圈知名夫妻檔林心如、霍建華結婚9年，婚後育有一女「小海豚」，兩人偶爾會在社群平台公開放閃，近日林心如在陸綜《再見，愛人》分享，某次與霍建華一同參與活動時，霍建華不慎將紅酒撒到她身上，而林心如當下的反應讓不少網友都相當佩服。

林心如表示，某次她跟霍建華一同參與女兒小海豚同學的生日聚會，當時她手上拿著一杯紅酒，沒想到霍建華一轉身就直接撞上，「我整個粉紅色的包包跟衣服全部都是紅酒」，正當其他人好奇她接下來反應，林心如淡定表示：「我就把它擦一擦，也只能把它擦一擦」。

林心如分享霍建華過去打翻紅酒的故事。（圖／翻攝自微博）

林心如透露，霍建華當時立刻向她道歉，「他也沒有反應到那個包包滿漂亮的」，不過夫妻倆都沒有為這場意外發火，其他來賓好奇詢問林心如「你當時是因為身邊有很多外人在不好發火嗎？」，她也表示自己本來就不會因為這種事發火，雖然會不高興，但當下僅擔心污漬擦不擦得掉。

畫面曝光後，不少網友相當佩服林心如的好脾氣，紛紛讚嘆，「林心如好脾氣，她真的很寵溺她先生」、「這才是真夫妻」、「林心如的反應真的很溫和，面對霍建華的失誤只是淺怒一下」。事實上，林心如先前就曾透露過，她與霍建華默契定下「吵架鐵則」，從不誇張大吵，也不會在小孩面前吵架，生活十分幸福。



