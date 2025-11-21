霍建華翻拍阿部寬角色《他為什麼依然單身》Netflix Top 3！台劇《黑白原來是真的》《黑盒子》《看看你有多愛我》熱播中！Apple TV+ 《萬中選一》好評推薦｜追劇報報
本週好劇，葛兆恩與紀成澔「二搭」回歸演出直式影集《黑白原來是真的》熱度報表！新科金鐘影后楊謹華一次和兩個女兒相處的混亂家庭生活警世錄《看看你有多愛我》再度證明楊謹華的好演技！話題影集《黑盒子》迎來最高潮的精彩完結篇。霍建華翻拍阿部寬經典日劇角色的《他為什麼依然單身》必看！美劇《萬中選一》被推爆不看嗎？本週追劇報報好劇推薦一起看！
本週追劇推薦
台劇《黑白原來是真的》：熱播中（11月24日大結局）
台劇《黑盒子》：熱播中
台劇《看看你有多愛我》：全劇熱播中
陸劇《他為什麼依然單身》：新開播
美劇《萬中選一》：熱播中
日劇《武士生死鬥》：全劇熱播中
《黑白原來是真的》
👀線上看：YouTube、YOUKU優酷國際版
曾以高人氣BL劇攜手演出情侶檔、圈粉無數的葛兆恩與紀成澔，「二搭」回歸演出直式影集《黑白原來是真的》熱播無法檔！劇情聚焦在全方位藝人『黑衍』與唱跳歌手『白行』之間的情感糾葛，因為是台灣BL劇史上首組正式二搭的黃金組合，此等佳績也為台灣BL劇寫下紀錄。
👉延伸閱讀》BL直式影集《黑白原來是真的》20天破300萬觀看
《黑盒子》
👀線上看：LINE TV、Netflix
話題影集《黑盒子》播出第四單元《黑白盒子》、迎來最高潮的精彩完結篇。由李李仁、莫允雯領銜主演，故事從遠古蠻荒叢林展開，描述一位野人女孩（莫允雯飾）在瀕死之際意外獲得「白盒子」的神奇力量。她後來戴上面具，拿起黑盒子，透過與他人交換時間，讓生命無限延伸，親眼見證無數人為慾望付出的代價，而她也成為串連四大單元的關鍵角色。 啓漢（李李仁 飾）原是人生勝利組，卻因一次貪念導致投資失利、家庭破裂，最終逃離家中、在街頭流浪。直到他遇見神秘面具人，並以「未來」交換黑盒子後，發現「今天」會無限重複，而黑盒子裡的時間卻會持續向前推進，財富也因此累積。然而因黑盒子的詛咒，啓漢永遠無法跨過今天，無法與失散多年的兒子重逢。
👉延伸閱讀》莫允雯首次挑戰母親角色！ 《黑白盒子》單親媽為病女圓夢
《看看你有多愛我》
👀線上看：八大戲劇台、中華電信MOD、Hami Video
網紅媽媽有多難當？新科金鐘影后楊謹華一次和兩個女兒相處的混亂家庭生活警世錄《看看你有多愛我》再度證明楊謹華的好演技！故事描述單親媽媽曬孩曬成網紅，靠業配營生卻也遭網民謾罵「不會教小孩！」？究竟親自體驗教養比較難還是作為網路酸民教小孩比較簡單？但事情總是會被弄得更加複雜：一場孩子失蹤綁架案，將考驗這一家人母女情的堅貞程度！
👉延伸閱讀》台劇《看看你有多愛我》揭露網路時代「社群曬孩風險」與「網紅遭批承擔」！
《他為什麼依然單身》
👀線上看：WeTV、YouTube、Netflix
台灣男神霍建華重返陸劇市場、主演的《他為什麼依然單身》是改編自阿部寬的經典日劇《熟男不結婚》，越老越帥的霍建華飾演不婚龜毛設計師，演出難相處面貌看得觀眾會走心！不惑之年的他，感情一直不順、乾脆宣稱不婚！直到遇見醫生顧葉嘉（朱珠飾），才有望脫單！
👉延伸閱讀》霍建華在新劇《他為什麼依然單身》超毒舌！
《萬中選一》
👀線上看：Apple TV+
Apple TV+ 科幻心理驚悚美劇《萬中選一》因幕後有《絕命毒師》、《絕命律師》主創文斯·吉利根坐鎮，還與《絕命律師》主演瑞雅·希洪合作，一開始就大受矚目，而開播後果然也獲得好評！故事描述一個被「幸福」病毒籠罩的世界裡，唯一能對「快樂」免疫的「悲慘」女子卡蘿（由瑞雅·希洪飾演），是一位憤世嫉俗的小說家，因為她是世界上唯一沒有被感染的人，遂肩負起拯救世界的任務！
👉延伸閱讀》11月美劇推薦 TOP 10：絕命毒師編劇《萬中選一》開播！
《武士生死鬥》
👀線上看：Netflix
奪一命，得一分！愁二郎參加一場致命遊戲，每次殺人都能累積分數。在這場邪惡計謀中，誰會成為最後生存的武士？1878年，日本已不再有武士階級，292名落魄武士紛紛加入一場生存遊戲，最後勝者將可獨得1000億日幣。比賽將在京都的歷史中心暨心靈聖地天龍寺揭開序幕，並在東京迎來終局。只有一人能活著離開這場神祕的危險遊戲。《武士生死鬥》根本「武士版《魷魚遊戲》」，值得體驗！
👉延伸閱讀》武士版「魷魚遊戲」？Netflix日劇《武士生死鬥》岡田准一率292名武士爭奪千億日圓
以上就是本週為大家整理的追劇情報，最後再送給大家一個金句：
「把自己喜歡的東西分享給不懂的人，是自取其辱的孤獨！」《他為什麼依然單身》
祝你有個美好的追劇週末！
▶更多追劇報報
▶歡迎加入Yahoo奇摩電影戲劇粉絲團，接收更多Movie訊息！
其他人也在看
金馬獎2025／范冰冰究竟來不來典禮？導演張吉安賣關子
第62屆金馬獎今（21）日舉行入圍午宴，最佳導演提名者《大濛》陳玉勳、《南方時光》曹仕翰、《眾生相》李駿碩、《地母》張吉安皆出席盛會。由於各入圍者代表台北、高雄、馬來西亞、新加坡等地，陳玉勳自嘲來自「天龍國」，結果李駿碩、張吉安在台上竊竊私語，原來是好奇「天龍國」是什麼意思，笑翻眾人。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 6 小時前
丁噹上台前「衣服拉鍊爆開」全場嚇壞！ 五月天怪獸、阿信驚喜現身
五月天2004年曾推出歌曲〈聖誕夜驚魂〉，18日宣布由Energy、丁噹、白安、鼓鼓呂思緯、蕭秉治一起翻唱，他們難得抽空一起碰面拍攝，一起玩起交換禮物、桌遊、枕頭戰等，就像一家團聚一樣熱鬧，〈聖誕夜驚魂〉MV裡還有個彩蛋，五月天怪獸、阿信驚喜現身，歌迷直讚：「這是最棒的聖誕禮物！」林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 8 小時前
趙露思槓上黑粉！大動作檢舉帳號 虎鯨文娛霸氣聲明：只是第一步
[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導中國人氣女星趙露思先前與前東家「銀河酷娛」解約，加上健康因素等原因，工作因此暫停1個月。近期趙露思再度以新劇《許...FTNN新聞網 ・ 10 小時前
賓賓哥校園直播之亂 魔術師王元照也道歉：虛心接受懲處
魔術師王元照日前受邀至台中某國中演講，帶著「神秘嘉賓」網紅賓賓哥現身，不過賓賓哥因為在校違規直播引發爭議，對此，魔術師王元照今（21日）首度發布聲明道歉。中天新聞網 ・ 6 小時前
林映唯今辦婚禮！老公甜吻告白「妳不再是一個人」讓她泛淚
林映唯年初被交往三年多的男友Richard求婚成功，飛往充滿浪漫氣息的羅馬拍攝婚紗，今（21）日終於舉辦婚禮，正式升格為夫妻，下午先於萬豪酒店戶外場地舉行證婚儀式。證婚戶外區以「野性自然」為主題，只見這對新人緩步出場，現場賓客尖叫及掌聲不斷。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 3 小時前
蔡佩軒結婚2個月 驚喜透露備孕計畫
蔡佩軒9月宣布與新加坡籍丈夫J先生結婚，21日她開心公布新單曲〈5ever〉，歌曲紀錄兩人交往第二年、一次遠距離的心情。她當時在飛機上寫下旋律與歌詞，因為那一刻她已確信對方就是「The one」，歌名〈5ever〉也暗藏告白密碼：「4ever 不夠，我愛你 5ever」。中時新聞網 ・ 8 小時前
Energy近況曝光！揭「聖誕夜驚魂」五月天怪獸、阿信都來了
Energy、丁噹、白安、鼓鼓（呂思緯）、蕭秉治眾多音樂好友將驚喜推出聖誕經典特輯，第一波率先公布重新演繹五月天2004年發行的〈聖誕夜驚魂〉公益單曲，全新編曲特別融合聖誕繽紛元素。而Energy、丁噹、白安、鼓鼓、蕭秉治接下來也將陸續推出多首耶誕驚喜曲目。鏡報 ・ 7 小時前
楊謹華大方穿比基尼上街！47歲身材超辣「還有川字腹肌」 網嘆：要多自律才行
藝人楊謹華近期飛往歐洲度過長假，在社群平台陸續分享出遊照片，張張都流露輕鬆愉快的心情。在其中一組照片中，她身穿比基尼搭配長褲，在池邊悠閒躺下休息，難得展現出保養有成的好身材，讓網友紛紛驚嘆「狀態太好了」！姊妹淘 ・ 5 小時前
蔡佩軒婚後生活更美好 曝做人進度：非常喜歡小孩
談起婚禮當天的驚喜計畫，蔡佩軒忍不住笑說，自己提前告訴老公會在婚禮上唱歌，但絕口不提是什麼曲目，為了保留驚喜感，彩排時工作人員還奉命請J先生迴避。沒想到婚禮正式開始後，J先生依然超配合，表現出「哇！好驚喜」的反應，把全場逗得哈哈大笑，直到婚禮結束，J先生才跟...CTWANT ・ 7 小時前
中信兄弟莎菈現身WPBL選秀 第3輪中選可能挑戰女子職棒
女子職棒聯盟（WPBL）公布最新選秀名單，中信兄弟外籍打擊教練莎菈（Sarah Edwards）出現在榜單上，並在第三輪第10順位獲得指名，可能將展開新的職業生涯。鏡報 ・ 9 小時前
曾遭主辦高層羞辱「蠢貨」！墨西哥環球小姐參賽佳麗戲劇性逆襲 摘下2025年后冠
根據此前報導，在本屆賽事舉行前夕，波許與握有主辦權的環球小姐大賽亞洲及大洋洲副主席、同時也是泰國媒體大亨的納瓦特（Nawat Itsaragrasil）爆發了公開衝突。由於波許拒絕配合由納瓦特規劃的贊助商宣傳活動，在賽前一場綬帶儀式上遭到納瓦特的公開斥責。這名大亨在所有參...CTWANT ・ 2 小時前
子瑜帶TWICE登高雄！玉澤演暖喊「歡迎來台」網笑：比台灣人還台
不僅大批粉絲爭相接機外，目前正在台中拍戲的男神玉澤演也在IG曬出他拍下TWICE來台的新聞畫面，寫下：「歡迎來到台灣」，引來網友笑翻：「玉澤演比我還像台灣人」、「連男神都歡迎子瑜回台」。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
炸裂後和整場狂噓自己的教士球迷擊掌！大谷獲選「年度最佳應對噓聲獎」
體育中心／林志諺報導道奇日籍二刀流巨星大谷翔平在台灣時間8/25對上教士的比賽9局上炸裂，跑回本壘後特別和整場「開嘲諷」狂噓自己的教士球迷擊掌慶祝，獲投球分析師「Pitching Ninja」弗里德曼（Rob Friedman）選為「年度最佳應對噓聲獎」。FTV Sports ・ 10 小時前
金馬獎2025／金馬62男主角總評：柯煒林、張孝全、張震、許瑞奇和藍葦華：誰是年度金馬影帝？
2025年第62屆金馬獎最佳男主角獎項，迎來了角色性格和人生目標各自熱鬧的一年，香港演員柯煒林在《大濛》演活一個外省國民兵，許瑞奇在新加坡電影《好孩子》帶觀眾看見變裝皇后的美麗與哀愁，《深度安靜》的張孝全以沉穩表演為觀眾帶來最具力量的父權控訴，《幸福之路》的張震的幸福和你想的不一樣，和《我家的事》的藍葦華扛不動一個稱職父親角色，演來讓觀眾有滿滿的共感。Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 10 小時前
中職／黃子鵬5年大約加盟雄鷹 桃猿連3年留不住人上演「全猿逃走中」
黃子鵬在21日正式和台鋼雄鷹簽下合約，以5年6600萬的大約正式加盟，成為雄鷹隊史首位加入的自由球員，這也代表桃猿連續3個賽季都留不住自由球員。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
大都會操爆投手群5人動TJ手術！這位老將痛批教練群管理失當簡直丟臉
體育中心／王人瑞報導紐約大都會本季無緣季後賽，先發與牛棚投手群幾乎遭逢全面崩解的傷病潮，前大都會後援投手奧塔維諾（Adam Ottavino），最近公開在YouTube節目中開砲，痛批球隊多年來在投手管理這一塊完全不及格。FTV Sports ・ 7 小時前
尹錫悅內亂罪審理大翻車！關鍵證人承認：逮捕名單是看網路照片補的
韓國首爾中央地方法院20日繼續審理前總統尹錫悅內亂罪刑事案件。朝鮮日報報導，當天關鍵證人、國家情報院前第一次長（副院長）...聯合新聞網 ・ 2 小時前
買房失真 2／合約再厚也保不了：屋況書盲區、裝潢陷阱、海砂風險一次看清
買房這件事，很多人相信「簽了約就有保障」。但實務上，大多數糾紛的起點，往往是這個以為理所當然的期待。為了進一步搞清楚「合約到底保得了什麼、保不了什麼」，《住展》訪問律師、住保會與驗屋業者後發現，台灣住宅買賣契約雖然厚厚一疊，但真正能提供的保障，比多數買方以為的少。許多在住進去才浮現的問題，根本不是合約能決定的。住展房屋網 ・ 1 天前
WBC》日媒指大谷翔平有意打經典賽！ 道奇恐以「打者限定」放行
日本媒體《產經新聞》稍早指出，洛杉磯道奇隊二刀流球星大谷翔平有強烈意願參加明年的世界棒球經典賽，期盼緯來體育台 ・ 6 小時前
子瑜回家了燦笑揮手！上千粉絲尖叫接機 高人氣航警也出動
【緯來新聞網】TWICE出道10年首次來台開唱，將於週末一連兩天登上高雄世運開唱。7位成員娜璉、定延緯來新聞網 ・ 5 小時前