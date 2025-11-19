霍建華賤嘴入魂 直播遭對手女星爆私下行徑

霍建華和女主角朱珠為《他為什麼依然單身》直播宣傳。（翻攝自小紅書）

霍建華最新陸劇《他為什麼依然單身》火熱上檔，他為戲和女主角直播時，被爆出拍戲時私底下的真實模樣，和螢幕上賤嘴毒舌落差很大，網友紛紛說：「不愧是林心如自留款」。

霍建華在新作中飾演毒舌設計師，講話不留情面，別人催婚，要介紹對象，他回：「結婚是傳銷嗎？你是在發展下線嗎？」他戲裡住院家人帶花來探病，他沒好氣說「帶花來幹嘛?還不是要扔的！」不領情還嘴巴壞，開播24小時在騰訊播放量就破5,000萬，評價不錯。

霍建華在《他為什麼依然單身》飾演賤嘴設計師。（翻攝自小紅書）

他和女主角直播為戲宣傳，被爆私底下根本就是一介平民，毫無巨星模樣，除了不要保母車，等戲時都坐在導演旁邊看監控，女主角朱珠稱他是「唯一無房車主演」拍攝時手上拿的是用了6年的手機，感覺頗節省，但卻幾乎天天收工請劇組吃飯，霍建華被誇的不好意思，朱珠還加碼說，他常跟導演討論這不稀奇，但霍建華在劇組跟誰都能聊，臨演、場務都會攀談，說他「大小是個腕，沒想到這麼隨和。」

