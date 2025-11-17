霍建華近況照曝光！「獨自吃火鍋」不見愛妻林心如

娛樂中心／王靖慈報導

45歲男星霍建華近年多在中國拍戲，近日難得回台休假。近日他獨自到北投一間石頭小火鍋店用餐，被老闆娘認出。霍建華不僅大方同意合照，老闆娘還興奮到把合照PO上臉書，網友看見霍建華私下狀態也紛紛讚嘆他依舊帥氣。





火鍋店老闆娘（右）放出與霍建華（左）的合照。（圖／翻攝自「新北斗石頭小火鍋 北投唭哩岸店」臉書粉專）

臉書粉專「新北斗石頭小火鍋 北投唭哩岸店 」於15日發布一則貼文。貼文中開心提到，遇見男星霍建華來到自家火鍋店用餐，且本人非常客氣、低調，用餐時看起來很開心。男神離開前還特地把湯底打包，讓店家覺得受到肯定，也十分感謝這段意外的緣分。老闆娘還分享了與霍建華的合照，並提到霍建華拍完照片後，還與她聊了10分鐘，期間甚至開了幾個玩笑，而照片裡的霍建華雖然沒有特別打扮，但氣色很好，身穿一件黑色連帽外套，簡單休閒，並對著鏡頭露出靦腆笑容，展現很強的親和力。

留言區網友被霍建華私下狀態驚豔到，紛紛稱讚霍建華很帥。（圖／翻攝自「新北斗石頭小火鍋 北投唭哩岸店」臉書粉專）

霍建華吃火鍋無看見妻子林心如身影，讓粉絲紛紛趕到可惜。（圖／翻攝「林心如」臉書）

照片曝光後，吸引許多網友湧入朝聖，羨慕老闆娘能有這種「緣分」巧遇大明星。還有網友驚嘆霍建華即使45歲私下狀態依舊帥氣，不少人也讚美老闆娘本身非常漂亮，留言區充滿溫馨熱鬧的氛圍。不過，也有網友疑惑地詢問為何沒看到老婆林心如的身影，讓粉絲感到遺憾未能看到夫妻同框的畫面。





原文出處：野生霍建華素顏出沒北投火鍋店！老闆娘曝他「私下1舉動」親和力拉滿

