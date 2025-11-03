霍建華送禮都好！林心如曝「從沒收過傻眼禮物」秘訣：先給情緒價值，才有下一次更好

林心如最近在節目《再見愛人》中分享婚姻中的小浪漫，透露結婚多年來，老公霍建華從沒送過讓她傻眼的禮物，關鍵就在「懂得回應對方的心意」。她認為，禮物重點不在價格，而是要讓彼此感覺心意被重視。

被問到「收過最傻眼的禮物」時，林心如直言「沒有」，不管禮物合不合心意，也會先肯定對方用心：「我覺得這是一種互相，也是一種情趣。」不管收到什麼禮物，她都會儘量展示出來，例如出門的時候就戴上。她笑說：「情緒價值先給好，你才有下一次更好的。」

廣告 廣告

最讓人意外的是，霍建華對自己相當節省——手機螢幕裂了仍繼續用，但對家人卻十分慷慨。林心如也曾送訂製吉他給霍建華，在她看來，送禮是一種雙向互動，與其潑冷水，不如多給予情緒價值，更能確保下次收到適合的禮物。

延伸閱讀

林心如、霍建華「婚後各管各的錢」！9年默契分工：財務獨立反而更恩愛

林心如、霍建華9年前婚禮「賓客含金量」超驚人！胡霍CP、《還珠格格》絕版同框