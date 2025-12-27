霍建華46歲了！愛妻林心如親下廚「端1料理」祝福 慶生偷藏閃光彈

娛樂中心／蔡佩伶報導

女星林心如在2016年跟霍建華從摯友升格為夫妻，婚後育有一女「小海豚」，雖然兩人生活相當低調，不過昨（26日）霍建華迎來46歲生日，林心如也親自下廚料理食物，替霍建華慶生放閃。

從林心如分享的畫面可以看到，她不只親手滷了豬腳，還準備蛋糕替老公霍建華過生日，只見她簡單寫下「Happy Birthday」以及「平安喜樂」等字，並附上一個冒愛心的表情符號，一切甜蜜的都藏在日常的生活當中。

貼文曝光之後，吸引不少網友留言稱讚林心如手藝不錯，「不只會做三杯雞，做豬腳也這麼厲害」、「廚藝大有進步，看看非常不錯」，事實上，林心如近日在陸綜擔任嘉賓時，也被問到跟霍建華10年友情昇華成愛情的關鍵，林心如坦言起初從沒想過會在一起，笑說可能是聊天「聊出愛火」。

林心如親手滷豬腳替霍建華過生日。（圖／翻攝自林心如IG）

