霍建華46歲了！林心如深夜罕見放閃PO慶生照：平安喜樂

【緯來新聞網】林心如和霍建華結婚9年，鮮少在公開場合放閃，26適逢霍建華46歲生日。林心如以簡短祝福語搭配生日蛋糕與餐點照片，展現兩人低調而溫馨的婚姻日常。貼文同時曝光生日當天的私房料理與造型蛋糕細節，引發網友熱議。

霍建華和林心如結婚9年了。（圖／翻攝林心如工作室微博）

林心如當天未長篇告白，而是以一句「Happy birthday」及表情符號傳達祝福，後附上「平安喜樂」四字與微笑符號，簡潔表達心意。貼文也附上豬腳、蛋糕等充滿平凡中的儀式感，也展現夫妻二人簡約的生活風格。

霍建華和林心如結婚9年了。（圖／翻攝林心如Instagram）

此外，林心如近日登上中國綜藝節目《再見，愛人》，擔任觀察嘉賓時罕見分享個人婚姻經歷。她與霍建華結婚已滿9年，育有一女，感情一向低調穩定。節目中，她坦言，兩人認識超過10年，初期並未將對方視為戀愛對象，「真的沒想過會走到一起，更沒想過會結婚。」她補充道：「異性之間能夠當這麼久的朋友，一定是因為彼此有欣賞的基礎存在。」

