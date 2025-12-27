霍建華46歲生日蛋糕造型超萌！意外洩「女兒傻瓜」行為 林心如放閃喊4字

林心如端出滷豬腳為霍建華慶生。翻攝林心如臉書

霍建華26日度過46歲生日，老婆林心如在社群上分享滷豬腳及蛋糕的照片，並說：「Happy birthday，平安喜樂。」雖是霍建華生日，蛋糕卻是動畫《冰雪奇緣》中的「雪寶」造型，上面插了問號形狀的蠟燭，可見是為了配合女兒才買的蛋糕。

林心如也曾透露，霍建華對女兒相當寵愛，幾乎不會拒絕女兒的任何要求，甚至曾讓女兒在自己的臉上化妝、塗指甲油，戲劇男神在家卻是「女兒傻瓜」，與外界對他的印象相當反差。林心如近日也在中國節目上提到，霍建華近幾年減少拍戲，最大原因就是為了陪伴孩子。

霍建華的生日蛋糕竟是雪寶造型。翻攝林心如臉書

此外，林心如也在節目上分享與霍建華相愛過程，兩人十年好友變夫妻，坦言：「一開始也沒有想過會在一起，可能在之後的某一個契機點上，不知道怎麼樣就對上眼了。」2016年兩人都在北京拍戲，相處時間變多，日常陪伴之下，「聊著聊著就聊出火花了吧。」



