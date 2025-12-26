霍建華46歲生日！林心如親手「做1食物」暖心慶生 低調放閃

林心如與霍建華婚後，育有寶貝女兒「小海豚」。（圖／中時資料照）

女星林心如與霍建華自2016年結婚後，感情始終低調穩定，兩人育有一個寶貝女兒「小海豚」，婚後生活溫馨卻不張揚。今（26日）霍建華迎來46歲生日，向來不愛高調放閃的林心如，也罕見在社群平台發文替老公慶生，用最日常的方式傳遞滿滿心意，甜度爆表。

林心如在IG貼文中分享慶生畫面，只見桌上擺著她親手滷的豬腳，色澤油亮、看起來相當入味，還相當有儀式感準備了一顆可愛造型的生日蛋糕，蛋糕上插著「問號」造型蠟燭，低調中帶點幽默感。

簡單寫下「Happy birthday，平安喜樂」，並附上玫瑰花與愛心表情符號，沒有長篇告白，卻把祝福與關愛藏進生活細節裡，流露出老夫老妻的默契與溫柔。貼文曝光後，立刻吸引粉絲湧入留言祝福，「好手藝耶， 華哥生日快樂」、「生日快樂，豬腳～好棒，手藝不錯」。

林心如甜蜜為老公霍建華慶祝46歲生日。（圖／翻攝自IG @loveruby_official）

事實上，林心如婚後極少公開夫妻合照，更多時候選擇用零碎的生活片段分享幸福。她日前在大陸綜藝節目《再見愛人》中，也罕見分享夫妻間的有趣小插曲，曾在陪女兒參加同學生日派對時，霍建華不小心撞到她，導致紅酒灑滿包包與衣服。林心如坦言當下心裡「心裡面默默黑了一下」，但並未發火，只專心想著怎麼清理，淡定處理的方式被網友大讚情商高。這次替老公慶生的貼文也再次讓外界看見，林心如將愛放在日常裡的細水長流。

