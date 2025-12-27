霍建華46歲生日！林心如親自下廚煮大餐 深夜放閃PO「4字」甜蜜慶生

[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導

女星林心如26日在社群平台分享生活點滴，為老公霍建華慶祝46歲生日，沒有鋪張排場，卻透過一桌用心準備的生日餐，展現夫妻倆平凡卻溫暖的日常，也讓粉絲隔著螢幕感受到滿滿幸福感，低調甜蜜地放閃。

女星林心如26日在社群平台分享生活點滴。（圖／翻攝自林心如IG）

林心如在貼文中並未寫下長篇感性文字，而是以最簡單的方式表達祝福，僅用英文寫下「Happy Birthday」，再加上「平安喜樂」4個字，搭配愛心表情符號，字句雖短，卻藏不住對另一半的關心與祝福。

從她曝光的照片中可見，這頓生日餐點相當有巧思，除了親手滷製象徵添壽的豬腳，色澤紅潤、看起來相當入味，桌上還搭配紅酒，讓傳統料理多了幾分浪漫與儀式感，低調中仍保有過生日的氛圍。

此外，慶生必備的蛋糕也相當吸睛，林心如準備了一款以人氣角色「雪寶」為主題的造型蛋糕，淡藍色系搭配可愛公仔與雪花裝飾，童趣十足，也讓不少網友直呼充滿家庭溫度。貼文曝光後，引來不少網友留言大讚林心如廚藝進步，「不只會做三杯雞，連豬腳都這麼厲害」、「看起來真的很好吃」。

