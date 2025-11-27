霍恩電音 聽見愛恨悲喜

法國電子音樂家霍恩能帶動數萬音樂節群眾一起享受狂歡與迷幻，也能以電影配樂帶觀眾進入角色的世界，體驗愛恨悲喜，他以音樂敘事跨越夜店、電影院，當然還有我們要聊的劇場。

講話時而羞怯、時而手舞足蹈，霍恩首次來台灣非常興奮，「我很好奇台灣觀眾對我們作品的反應，因為我覺得這是一個非常『普世』的作品。」他與法國馬賽國立芭蕾舞團藝術總監、前衛編舞團隊狂徒（(LA)HORDE）共同創作的作品《崩世光景》（以下簡稱《崩世》），是北藝中心、法國國家舞蹈中心與香奈兒共同合作第三屆的「Camping Asia」活動重頭戲。

跟著舞劇來跳舞吧

身處冷冽荒涼的砂石場，霍恩讓16個不同國籍舞者跟著他所創作音樂擺動身體，舞姿從輕擺到狂放，主題黑暗中卻不失希望，兩日演出與法國或各地一樣，台灣觀眾大受震撼，跟著舞劇憤怒、歡欣或哭泣。霍恩說，很多《崩世》觀眾分享其實很想跳舞，「但劇院有一種神聖感，讓他們不好意思。」但在舞台上分享音樂創作無所畏懼的他，其實在台上講話很害羞，無法想像自己說：「來跳舞吧！」

2020年，霍恩邀請早已欣賞的狂徒合作《崩世》，從個人走向集體創作。狂徒說，雙方與其說是工作，其實更像一起「玩」，分享書籍、展覽、電影與音樂，逐漸發現彼此共享的語言與困惑，就是世界正處於巨大的崩解。他們不想給答案，而是將問題帶進排練場，與舞者一起探索。

氣候變遷、父權與工業崩解等議題開始融入作品；而狂徒偏黑暗、霍恩帶來光亮，兩宇宙的爆裂與希望，在《崩世》中合而為一。但霍恩音樂初期並非全然順利，第一版demo過於像舞曲，他才開始往更純粹、更能留給舞者呼吸的方向創作。而劇中舞者現場哼唱融入配樂，更是神來之筆，有趣的是，霍恩當時3歲女兒Alice聽到後，居然情不自禁跟著唱，最後這段純真聲音收錄在之後推出的配樂原聲帶裡。

虛實融合賺人熱淚

霍恩的音樂工作多是單兵作業，與狂徒及舞者合作新奇又有化學效應，正當《崩世》在沙特萊劇院演出時，卻因新冠爆發而暫停，讓他又重回獨處，還好疫情結束雙方再度見面時，「覺得好像變得更強壯了。」而疫前就設定的洞穴崩塌、天降魚雨、戴口罩清理場地等橋段，意外讓虛構與現實融合，讓觀眾總淚流滿面。

在幫《崩世》混音時，霍恩接到《璀璨女人夢》奧斯卡名導賈克歐迪亞之邀，以3天時間為《愛慾巴黎十三區》創作3首曲目，當歐迪亞收到霍恩回件後太喜歡，最後整張原聲帶全交給霍恩，片中華裔女星張潤黎飾演的女侍，在霍恩電子樂裡，於中餐館翩翩起舞段落，是這部黑白電影中的魔幻瞬間，其實是先拍後配樂，霍恩在不斷循環播放無聲影片，一邊看、一邊作曲，「我試圖找到與她動作共鳴的振動，當兩者融合時，你就知道成功了。」

盼與台灣導演合作

他替名導弗雷德里克法魯奇長片《夜行巴黎》配樂，被名導形容「音樂是第三個主角」，為計程車男女增添迷離與詩意，獲2021年凱撒電影獎最佳原創配樂。從個人音樂創作、與舞團集體創作，到幫法國電影創作，霍恩說是完全不同的，「做電影需在一定的框架裡創作，不容易、充滿挑戰，但卻非常有趣，有如受到導演之邀，共同前去一個自己不曾造訪的地方。」

欣賞李安、蔡明亮等名導的霍恩，也希望未來有機會與台灣導演合作，「只要有好的故事、適合的時機與對象。對我來說，若能和不同文化的導演合作，會是夢想成真。」至於對於想進入配樂工作的年輕人，他說，「我碰到一些懷抱夢想做音樂的人，卻覺得不可能或羞於嘗試，我給的建議可能有些老套，但去做就對了。」

霍恩RONE小檔案

★原名Erwan Castex

★法國電子音樂家

★獲法國獨立音樂大獎

★獲凱撒電影獎最佳原創配樂