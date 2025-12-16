《霍格華茲的傳承》只是開胃菜？傳Epic Game「免費送」還有神作

（記者石耀宇／綜合報導）根據外電與玩家社群整理，Epic Games Store 年末再度啟動聖誕免費送遊戲活動，今年首波就以2023年爆紅的3A開放世界作品《霍格華茲的傳承》打頭陣，引爆討論。該作已於活動首日開放限時免費領取，玩家只要在期限內加入收藏，即可永久保留；領取時間預計將持續到12月19日0時結束。

圖／Epic Games Store 聖誕免費送遊戲活動，網謠傳壓軸遊戲將會是《碧血狂殺2》。（翻攝 Epic Games Store）

這項「每日一款」免費活動向來是Epic年末重頭戲，依照過往慣例，活動期間平台會每天更新一款免費遊戲，直到年底為止。近期在社群平台X（原推特）上，一名網友帳號「@9550pro」流出一份疑似2025年Epic聖誕檔期的完整免費遊戲名單，引發玩家熱烈討論。

廣告 廣告

圖／網友在社群平台po出未經證實的Epic聖誕免費送遊戲名單。（翻攝 X）

依照這份未經證實的清單內容，除已登場的《霍格華茲的傳承》之外，Epic接下來預計（台灣時間換算後）從12月18日起，陸續送出《侏羅紀世界：進化2》、《Desperados 3》、《全軍破敵：戰鎚》、《總統萬歲5》（Tropico 5）、《Chicken Police – Paint it Red!》、《Loop Hero》、《樂高 蝙蝠俠》、《Commander Keen》、《模擬農場22》、《史萊姆牧場2》、《泰拉瑞亞》、《底特律：變人》、《真人快打11》等多款作品，涵蓋模擬經營、戰術策略、動作冒險與獨立遊戲等多種類型。

圖／Epic Games Store 聖誕免費送遊戲活動，「每日一款」免費遊戲是Epic年末重頭戲。（翻攝 Epic Games Store）

其中最受關注的是壓軸遊戲，爆料指出，活動最後一天（推估為2026年1月1日）將免費送出Rockstar Games的開放世界代表作《碧血狂殺2》（Red Dead Redemption 2）。由於該作在玩家間享有極高評價，也被視為Rockstar繼《GTA V》後另一款人氣鉅作，若真以免費形式登上年末壓軸，將成為Epic歷年聖誕活動中「份量最重」的一次。

不過，目前這份免費遊戲名單仍停留在「網路傳言」階段，Epic官方尚未正式證實。部分玩家也提出質疑，指出像《泰拉瑞亞》目前並未上架Epic Games Store，要在短期內「直接變成免費遊戲」機會恐怕不高，因此對於爆料內容多抱持保留態度。也有玩家推測，《泰拉瑞亞》團隊曾表示預計在2025年底前推出1.4.5大型更新，不排除屆時同步登陸Epic平台、再搭配限時免費行銷，但一切仍有待後續觀察與官方公告定案。

更多引新聞報導

妻產後休養5個月沒上床！岳父挑逗女婿「三度激戰」 竟喊：別內疚這很正常

安心亞「透視感」戰袍太吸睛！招牌曲〈呼呼〉點燃全場

盲眼龍婆 2026 三大警告曝光！預言命中率高 東方「恐引爆三戰」

嚇壞！男大生下面長出奇怪腫塊 醫一看笑回「這是XX啦」

