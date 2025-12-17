霍楚簽署亞太裔教育平權法案 推動AANHPI歷史納入課綱
紐約州長霍楚(Kathy Hochul)16日於法拉盛正式簽署「亞太裔教育平權法案」(AANHPI Education Equity Act)，要求州教育廳全面檢視亞太裔與太平洋島民歷史在公立學校課程中的呈現情況，並成立一個諮詢委員會，為未來學校中的亞太歷史教學內容提供指導。
AANHPI為「亞裔美國人、原住夏威夷人及太平洋島民」(Asian American, Native Hawaiian, and Pacific Islander)的縮寫。該法案的核心目標，是指示州教育廳調查目前各級學校如何教授、或是否教授相關族群的歷史、貢獻與故事，並以此作為未來推動更完整、具代表性課綱的基礎。簡而言之，該法案將評估現有的亞太歷史課綱，並成立諮詢委員會推動未來的課程內容。
霍楚在致詞時表示，紐約州450年來始終是移民追求新生活的地方，但許多族群的故事長期未被完整呈現在課堂中，導致部分學生在教育體系中缺乏認同感。她指出，讓孩子在學校中看到自己的歷史與文化，有助於建立歸屬感，也能讓不同背景的學生彼此理解，從根本減少歧視與仇恨。
法案主要發起人之一、州參議員劉醇逸表示，亞太裔社群在美國已有超過150年歷史，卻長期處於「被忽視甚至被抹去」的狀態，疫情期間爆發的反亞裔仇恨事件，更突顯教育缺失所帶來的後果。他強調，教育是對抗仇恨與偏見最根本、也最有效的方式。
州眾議員李榮恩(Grace Lee)也指出，當某些族群的歷史被排除在教科書之外，等同於傳遞「誰屬於這個國家、誰的故事值得被講述」的錯誤訊息。她表示，該法案不僅關乎課程內容，更關乎孩子是否能在教育中被看見、被尊重。
此案在州議會獲得高度共識。在州參議會以63票贊成、0票反對通過，眾議會則以148票一致通過，分別由劉醇逸及李榮恩主導提出。法案由州長霍楚正式簽署後立即生效，成為紐約州法律第675號。
