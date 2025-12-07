霍楚簽署紐約州新法 長者房產稅減免上限提高至65%

長期以來，紐約州各地方政府可透過「長者房產稅減免」等計畫，對符合條件的65歲以上屋主提供房產稅減免。(記者范航瑜╱攝影)

紐約州長霍楚(Kathy Hochul)5日簽署立法，強化長者房產稅減免，允許各地方政府將減免幅度由現行上限50%提高至最高65%，適用於收入未超過地方設定上限、年滿65歲並符合相關資格的屋主。

新法將允許地方政府自由選擇是否提高減免幅度，最高達65%，「沒有任何一位紐約長者，應該因為無力負擔房產稅而失去住所。透過這項立法，我們正努力讓固定收入的長者能在熟悉的社區原地養老」，霍楚表示。

據州府估計，從50%提升至65%的減免幅度，平均可為長者每年節省約300元。此外，州內還有針對學校稅的 STAR項目，自1997年開始，對屋主提供學校稅減免，但其主要對象和方式與長者房產稅減免並不完全重疊。

廣告 廣告

長期以來，紐約州各地方政府均可透過「長者房產稅減免」(Senior Citizens Property Tax Exemption)等計畫，對符合條件的65歲以上屋主提供房產稅減免，但長期以來，這些減免最多只能將房屋課稅價值減半，此減免比例已數十年未調整。對於某些高齡屋主來說，收入限制與生活成本上升，尤其是目前通膨、房價、地產稅持續高漲的環境下，50%的減免對他們的幫助亦逐漸減弱。

官方資料顯示，紐約州房產稅在全美屬偏高，以2021年州稅務廳數據為例，紐約州屋主的房屋中位價約34萬600元，高於全美的24萬4900元；房產稅中位數約5884元，也明顯高於全美平均2690元。新法雖能減輕部分稅負，但僅限於房產稅本身，對維修、水電、保險等其他生活成本無直接幫助，長者仍可能面臨整體居住支出上升的壓力。

更多世界日報報導

憂H-1B身分 旅美3年華人身陷三困境決定回中國

疑與小甘迺迪有染「浮華世界」雜誌解聘女記者

川普政府旅行禁令 將擴大至30國以上