「霍爾的移動城堡」搬桃園？ 小轎車頂綁滿家當

桃園市中正路附近最近出現一輛車體破損，車頂堆滿家當的銀色自小客，當地民眾都看傻了眼，還以為霍爾的移動城堡搬到桃園來了，擔心被上面的雜物砸到。警方循線找到王姓車主，請他不要再這樣危險駕駛了，順便還要他把車子也修理一下。

這輛行駛在桃園中正路景福宮前的銀色自小客，實在很奇葩，大老遠就吸引了路人注意，還以為是霍爾的的移動城堡跑到台灣來了，仔細看不難發現，這輛車的引擎蓋已經變形，根本無法緊密蓋上，後照鏡也破損，無法發揮功能，輪胎也扁扁的，胎壓明顯不足，後車門把用幾根繩索綁住全副家當，上面至少有一個沙發，還有行李箱跟整理箱，晃晃悠悠的開在路上，路過的車輛行人都擔心會被它砸到，議論紛紛，不知道這輛車到底是幹什麼的。

民眾：「我覺得很像是，雲遊四海的遊牧民族，到處旅遊旅遊達人。」

不過也有從車上堆積的雜物，推斷說不定也是二手家具店省店租的促銷手段之一。民眾：「（車子）上面會不會是商品，是可以出售可以謀生，可以牟利的東西。」

員警vs.車主：「我們是會開單的噢，還有你車子壞掉，也都要修知不知道。」

警方在桃園大園區找到這名現年52歲的王姓男子，他辯稱說，這輛車是在三週前發生車禍造成的結果，不過警方卻要求他要對車輛進行修繕，同時不得超載，否則將依法懲處。

青溪所長林稚軒：「該自小客載運貨物方式明顯不穩，行駛時顯有危害，已違反道路交通管理處罰條例，第30條第1項第7款。」

根據道路交通處罰條例，王姓駕駛可以被駛3千元以上，1萬8千元以下的罰鍰，不過罰錢事小，他的車開在路上，萬一發生意外，可就不是金錢彌補得了的了。

