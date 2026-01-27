霍諾德一臉問號成迷因！賈永婕感謝神奇鳳梨曝「英國團隊險放棄」

世界攀岩大師艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）於25日成功徒手征服台北101，創下歷史。台北101董事長賈永婕事後感性發文，揭露在24日宣布延期後，團隊一度面臨「合約取消」的絕境，她如何憑著「不認輸」的韌性，在24小時內動員中央與地方，最終換來這場奇蹟。

賈永婕回憶，延期當天下午她被緊急召回公司，英國製作團隊的老闆面色凝重，直指專業氣象平台預測「週日早上必下雨」。一旦雨停不夠久、大樓不夠乾，安全標準就無法達成。原本規劃僅限週六、週日，若延到週一上班日勢必造成交通大亂，「一定會被罵爆」。

面對合約中「可直接取消」的選項，賈永婕霸氣直言：「還沒開始就放棄，這真的比龜孫子還要鳥！」

為了守住這場國際盛事，賈永婕開啟了「最強喬事模式」。她第一時間致電台北市長蔣萬安，市長二話不說協助整合市府資源，包括副市長林奕華、局長蔡詩萍、警察局長林炎田等，讓交通管制與警力支援光速到位。

隨後她再聯繫交通部長陳世凱，緊急請求多開放一天空拍攝影航權，也獲得全力支持。賈永婕激動表示：「真的很抱歉打擾大家的週末，但每一個人，都義無反顧地幫忙。」

即便做好萬全準備，賈永婕坦言當天站在60樓看著水氣貼著玻璃，心裡比天氣還濕。為了紓壓，她晚上還跑去吃羊肉爐。直到週日早上7點，安檢正式通過，宣告「可以攀爬」，她才放下心中大石。

除了感謝政府部門、警察局與各大廟宇神明庇佑，她最後幽默提到要感謝「那顆神奇的鳳梨」，成功讓這場「人定勝天」的挑戰圓滿落幕。

在活動開始前，她曾帶著霍諾德等群體人員一起參加祈福儀式，當時賈永婕端著鳳梨向天祭拜，霍諾德在一旁好奇地看著鳳梨，這段畫面還被網友截圖變成迷因哏圖，掀起熱議。

