霍諾德今攀101 30年經驗當底氣

美國極限攀岩好手艾力克斯霍諾德今（24日）一早將挑戰徒手攀上台北101，在此之前，他多次被目擊「試爬」，由於在無任何安全裝備的情況下，引起外界諸多疑慮，先前他曾接受知名Podcast主持人Jay Shetty訪問，當時被問到Netflix是否有幫他規畫安全網，他坦言沒有安全網，「我30年的攀登經驗就是安全網」。

據《紐約時報》報導，艾力克斯霍諾德這次攀登的酬勞大約在六位數美元中段（若是50萬美金則約1579萬台幣）。不過他強調自己並非為了錢而挑戰，「如果沒有電視節目，這棟大樓願意給我許可去爬，我也會去爬。」

對外界有不同聲音，台北101董事長賈永婕昨親上火線，反擊這些負面聲浪。她表示，各種不同聲音可以理解，但是太負面、太惡意的曲解實在無法接受。她強調，「徒手攀爬」是國際公認的極限運動，爬101也並非不負責任、賭博性的冒險，所有過程都是在團隊的管理下進行著，也展現台北101團隊在公共安全、跨國協作、專業監理與風險控管上的能力。

此外，各界也擔心若是發生意外，畫面很有可能就會立刻播送到全世界，但據外媒報導，轉播過程中會有10秒的延遲，製作團隊可在發生重大意外狀況時，即刻中斷畫面的播送，避免影像直接傳送到全球。