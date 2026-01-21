霍諾德今「頂9度低溫」攀台北101！週六天氣出爐 每爬100公尺降1度

記者蔣季容／台北報導

霍諾德徒手攀101倒數，各國團隊繩索吊掛攝影機測試中。（圖／記者賴俊佑攝影）

全球傳奇攀岩家艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）將於週六（24日）挑戰徒手攀登台北101，並於今（21）日試爬。中央氣象署表示，週六冷氣團減弱，溫度較回升，地面氣溫約16至20度，相對濕度60至70％、風力2級、體感13至15度，預測當天塔頂氣溫約14至18度。

霍諾德今日試爬台北101，氣象署預報員賴欣國表示，今日受到強烈大陸冷氣團影響，感受較冷，目前信義區地面觀測溫度12.8度、體感12度、風力1級。

廣告 廣告

賴欣國說明，台北101總高度509公尺，在偏乾的情況下，每上升100公尺氣溫會下降1度，若偏濕則是每100公尺下降0.6度，目前信義區是陰天，微微飄雨，濕度偏濕，預測台北101塔頂的氣溫約9至10度。

霍諾德將於週六上午9時正式攀爬，賴欣國指出，週六冷氣團減弱，溫度稍微回升，上午信義區屬於多雲天氣，氣溫約16至20度，相對濕度60至70％、風力2級、體感13至15度，預測當天塔頂氣溫約14至18度。

艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）將挑戰徒手攀登台北101外牆，，過程將在Netflix特別直播節目《赤手獨攀台北101：直播》播出。（圖／翻攝自Netflix）

氣象專家賈新興也提到，今天信義區氣溫僅12.5度左右，且濕度非常高還飄著雨，攀爬難度可能較高，不過週六當天冷氣團減弱，天氣轉好，會跟今天差7至8度，不過相對濕度仍可能接近80％，預估週六上午台北101的體感溫度約15至17度。

更多三立新聞網報導

徒手爬101「塔頂剩14度」手會凍僵？專家曝隱憂：最怕這件事

全台1500萬人都在吃！「這款藥」誤用恐傷腎、胃出血

外食族救星！「這水果」顧肝、護腸道還抗老 營養師：愛吃花生要多吃

76歲老闆失智！半年後奇蹟「思緒變清晰」 醫：大腦乾淨了

