霍諾德今9點徒手攀登101全球直播 被問「怎麼下來」他回應了

根據《紐約時報》與《CNN》等外媒報導，美國自由攀岩傳奇人物霍諾德（Alex Honnold）將於台灣時間24日上午9點挑戰徒手攀登地標建築台北101，過程中不使用任何繩索與安全裝備，此舉引發全球高度關注。面對外界關心他如何下樓，霍諾德一貫展現幽默回應：「我想，我應該會搭電梯下來。」

據《紐約時報》報導，知名人士透露，霍諾德這次攀登的酬勞高達六位數美元中段，雖未具體公開金額，但以50萬美元計算，約合新台幣1579萬元。對此，他回應即使沒有酬勞，只要管理單位同意，他也願意去爬。

霍諾德表示，他想透過此次挑戰喚起人們的童心與想像力，「很多人成年後因為恐懼而壓抑了冒險精神，我想保有那種看到高樓就想爬上去的快樂。」這位以紀錄片《赤手登峰》（Free Solo）聞名的攀岩家，將面對高達508公尺、表面幾乎無摩擦力的台北101外牆，挑戰難度甚至超過過去他所征服的美國優勝美地酋長岩（El Capitan）。

霍諾德指出，相較天然岩壁的縫隙與凹槽，台北101外牆以玻璃帷幕與鋁合金為主，摩擦力極低，且高空風切強勁，對攀爬者的指力與平衡感是極限挑戰。他目前已抵達台北，並在23日完成試爬與路線勘查。他的妻子桑妮（Sanni McCandless）也全程陪伴來台。

這場直播由Netflix製作，節目命名為《Skyscraper Live》，為確保觀眾安全觀賞，全程畫面將延遲10秒播放。除了技術團隊與醫療支援外，攀登現場也設有多層次防護機制。

面對外界關心他如何下樓，霍諾德一貫展現幽默回應：「我想，我應該會搭電梯下來。」他還補充：「台北101有全世界最快的電梯之一，我會好好享受它。」若挑戰成功，他將寫下歷史，成功以「Free Solo（無繩索輔助）」方式征服台北101的第一人。

