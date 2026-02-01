霍諾德再發101幕後照！「1句話」惹台灣網友鼻酸 超狂攝影吊鋼索畫面曝

記者王培驊／綜合報導

美國「徒手攀岩大師」艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）日前成功徒手登頂台北101，震撼畫面在網路上掀起熱議，話題熱度尚未退燒，他今（1）日再度於社群平台「加碼放送」幕後視角，親自曝光拍攝過程中的珍貴畫面，一句「我真的從沒看過這樣的景象」，再次讓粉絲看得感動。

艾力克斯霍諾德又在社群上「加碼放送」幕後視角。（圖／翻攝自IG @alexhonnold）

霍諾德在貼文中分享一組由好友、同時也是Netflix團隊成員的攝影師Pablo Durana所拍攝的照片。這組影像不只記錄攀爬當下的高空瞬間，還收錄了攀登前一晚的台北天際線。霍諾德形容，當晚鄰近建築物的燈光彷彿在「支撐著他」，那樣的畫面前所未見，令他至今仍印象深刻。

霍諾德形容建築物的燈光彷彿在「支撐著他」，那樣的畫面前所未見。（圖／翻攝自IG @alexhonnold）

他在貼文中寫道，Pablo成功捕捉到非常史詩級的城市夜景，甚至還拍下另一名攝影師布雷特．洛威爾（Brett Lowell）在半空中「漂浮」於鋼索上的畫面，後方則是架設在高空的纜索攝影機，整個場面宛如置身外太空。他也毫不掩飾對拍攝團隊的讚賞，直言這次參與的拍攝與架設團隊水準「完全是另一個等級」，更是他多年來合作過最頂尖的一群人。

艾力克斯霍諾德又在社群上「加碼放送」幕後視角。（圖／翻攝自IG @alexhonnold）

霍諾德感性表示，這個專案帶給他最大的快樂之一，就是能與多年並肩作戰的朋友一起工作，看著大家在各自最擅長的領域全力發揮，「沒有什麼比看到朋友們全力衝刺、做到極限還要令人感動的事了」。

貼文曝光後，立刻吸引大量網友湧入留言區朝聖，不少人被畫面震撼到直呼不可思議。有網友留言讚嘆「真的太驚人了」，也有人感性寫下「Alex，謝謝你讓全世界看見台灣」，更有粉絲直接封他為「The Best of The Best」，盛讚他是最強中的最強。

