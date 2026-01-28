霍諾德吃素登101！最愛啃「這蔬菜」 專家讚爆：運動員的神物

記者施春美／台北報導

營養師呂美寶表示，許多運動科學研究證實，甜椒可提供重要的生理支持。（示意圖／PIXABAY）

美國傳奇攀岩家霍諾德（Alex Honnold）25日徒手登上台北101，震撼全球，他堅持的植物性飲食也備受關注，尤其他常啃紅甜椒當點心。營養師呂美寶表示，許多運動科學研究證實，甜椒可提供重要的生理支持，例如加速結締組織的修復、優化滲透壓與水分穩定等好處。

霍諾德有段時間靠露營車旅行，因攀岩運動與儲存食物之故，多以素食為主，後期他以環保為出發點，鼓勵大家吃素，讓人印象深刻的是他常直接啃紅甜椒當點心。

廣告 廣告

因攀岩運動與儲存食物之故，霍諾德多以素食為主。（圖／翻攝自IG @alexhonnold）

呂美寶在其臉書表示，霍諾德以紅甜椒作為攀岩的點心，已超過10年，曾在2015 年接受採訪時直言，他熱愛紅甜椒，它們如此爽脆又美味。呂美寶分析紅甜椒對運動表現的關鍵好處如下：

1. 加速結締組織修復：

攀岩者的手指腱鞘與韌帶常處於高壓狀態，而維生素 C 是幫助膠原蛋白合成的必要輔因子，能協助膠原蛋白合成，能在運動產生細微損傷發生時，提供重要的修復營養支持。

2. 優化滲透壓與水分穩定：

甜椒含有約92%的「結構化水分（Structured Water）」。不同於普通飲用水，由於它是植物中的水分，是鎖在植物細胞基質中，當進入體內後，能更穩定地釋放，並富含鉀離子維持細胞內外滲透壓，預防在高張力攀爬中因電解質失衡引起的抽筋，因此是絕佳的天然「細胞水」補給。

3. 維持極致功率重量比（Power-to-weight Ratio）：

簡單來說，是單位體重產生的肌力力量是否能拉到最大值。由於甜椒（也是植物性飲食的特性）熱量低，對於需將體脂率精準控制在5%~8%的頂尖運動員來說，這是補充微量營養素且不增加體重負擔的首選「乾淨」燃料。

呂美寶並說明紅甜椒的營養價值：

1. 維生素C：提供重要的抗氧化能力，能中和運動過程產生的自由基，有效降低全身性發炎反應。

2. 槲皮素：作為天然抗發炎黃酮類物質，能改善血管內皮功能，並促進末梢血流，對於提升長時間攀爬的耐力非常重要。

3. 類胡蘿蔔素：承擔著保護黃斑部與視覺神經的重任，藉由提升視覺對比度，幫助攀岩者精準辨識岩牆上的微小支點。不過，類胡蘿蔔素是脂溶性的，建議搭配少量堅果或酪梨食用，能大幅提升吸收率。

4. 維生素B6：透過參與蛋白質代謝與神經傳導物質的合成，有助於在面對險境時穩定情緒壓力，確保在極限狀態下仍能維持高度的神經精準度。

至於為何「紅」甜椒是首選，呂美寶表示，紅甜椒當中的維生素A，是所有甜椒中最高的，且富含具備強效抗氧化力的「辣椒紅素」。相較下，未成熟的綠甜椒含有較多生物鹼，口感較澀且對敏感體質者易引發腸胃脹氣，並不建議在極限挑戰前大量食用。

呂美寶也表示，紅甜椒擁有輕量、高效、低消化負荷的特性，口感清爽且能瞬間緩解口渴。唯一的缺點是它在背包裡的龐大體積。

至於紅甜椒中的脂溶性維生素A是否好吸收，呂美寶表示，霍諾德曾提到，他並非透過提煉油（如大量植物油煎炸）來獲取脂肪，而是選擇能量密度高、且富含微量營養素的原型食物，例如堅果醬包（攀爬時的長效能量來源，並協助甜椒中脂溶性營養素的吸收）、酪梨、核桃、奇亞籽、亞麻籽與大麻籽，提供了健康不飽和脂肪，幫助緩解身體發炎情形。

更多三立新聞網報導

400萬人注意！失眠≠睡眠時數 醫曝「它」才是關鍵：這樣能秒睡

年奪5.4萬命！「7症狀」是罹癌警訊 醫示警：吃不下最慘

獨家／陸92歲嬤日睡20小時、體猛健 台灣醫驚嘆「1句」：還真沒見過

吃飽「1狀態」慘了！最新研究：糖尿病、心梗、中風、癌症接著來

