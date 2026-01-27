資深記者鍾志鵬 / 台北報導

霍諾德吃素震撼驚喜臺灣蔬食界 中醫、營養雙證照醫曝10大蔬食好處真相（圖／翻攝自IG @alexhonnold）

徒手攀岩傳奇霍諾德Alex Honnold 成功徒手登頂台北101，畫面震撼全球，再次成功挑戰人類體能極限。因為霍諾德吃素，讓臺灣蔬食界大為驚喜。植物性飲食是支撐他長時間高專注、高風險行動的身體條件。擁有中醫師、營養師雙證照的朱益智中醫師表示，霍諾德證明，吃素也能支撐體力，只要方法正確，也能讓身體更穩定、更耐操。

霍諾德吃素震撼驚喜臺灣蔬食界 中醫、營養雙證照醫曝10大蔬食好處真相（圖／翻攝自Netflix Sports、翻攝自Netflix）

霍諾德吃牛排長大 不是天生吃素

根據 CNN 報導，霍諾德並非從小與肉類絕緣。他曾在 Instagram 分享，自己成長過程與多數美國人一樣，是喝牛奶、吃牛排長大的。轉折點發生在 20 到 24 歲之間，為了提升運動表現並考量到碳足跡對地球的影響，開始深入研究飲食與環境的關係，才決定踏上蔬食之路。



朱益智中醫師指出，這段背景很重要，因為它說明霍諾德並非「體質特例」，而是在成年後，透過理性分析與實際感受，才逐步做出飲食轉變。

霍諾德吃素震撼驚喜臺灣蔬食界 中醫、營養雙證照醫曝10大蔬食好處真相（圖／翻攝自Netflix Sports、翻攝自Netflix）

霍諾德在紀錄片《赤手登峰》自曝：曾是挑食王

在紀錄片《Free Solo》中，霍諾德自曝，自己過去其實是「超級挑食」的人，對蔬菜敬而遠之。但為了健康與運動表現，他強迫自己有系統地逐一嘗試不同蔬菜，並詳細觀察身體反應。朱益智表示，這種「記錄—觀察—調整」的做法，正是最科學、也最安全的飲食轉型方式。

朱益智中醫師：五穀入胃養氣 氣血順就不痛

朱益智中醫師表示，中醫強調「胃納五穀以養五臟氣」，人體一切活動仰賴氣血運行。當飲食清爽、纖維充足，氣血流動會更順暢，能量輸送與代謝效率自然提升，這也是許多吃素運動者反映痠痛減輕、恢復變快的關鍵原因。

朱益智中醫師：植物蛋白夠力，是肌肉運動時的能量來源之一

「很多人誤以為蛋白質一定要來自肉類，其實這是迷思。」朱益智中醫師指出，大豆等植物性蛋白富含支鏈胺基酸（BCAA），能直接作為肌肉運動時的能量來源。對需要長時間出力、維持專注的運動者來說，植物蛋白不僅夠用，還更容易消化吸收。

朱益智中醫師：肝主筋靠綠色 筋骨更有彈性

朱益智中醫師表示，從中醫五行觀點來看，「肝主筋」，筋膜、韌帶與結締組織的健康，都與肝氣運行密切相關。綠色蔬菜能幫助養肝、通氣，讓筋骨更有彈性，對於攀岩、登山、耐力運動族群，能有效降低拉傷與慢性傷害風險。

朱益智中醫師：舒肝解鬱氣 助更專注、穩定

朱益智進一步指出，綠色植物除了養筋，還有「舒肝解鬱」的效果。當肝氣順暢，情緒較不易煩躁，心神更穩定，這對極限運動中高度專注、壓力極大的情境尤其重要，能避免因情緒波動而影響判斷。

吃素十大好處曝光 有助增進體能

朱益智中醫師整理，規劃得宜的植物性飲食，對高體力族群具備十大優勢：



1.抗發炎、恢復快。

2.循環佳、耐力強。

3.體脂下降。

4.吸收力提升。

5.心臟負擔低。

6.專注穩定。

7.睡眠改善。

8.免疫力佳。

9.保護關節。

10.有助心理更安定。



這些優點，正是高強度體力者，長期訓練與表現最需要的基礎。

朱益智中醫師：吃素不是吃草 關鍵在吃對

朱益智中醫師強調，吃素真正的關鍵在於「結構正確」。蛋白質要足量且多元（豆類、藜麥、堅果），碳水化合物是運動燃料不能省（糙米、地瓜、水果），脂肪要選抗發炎型（橄欖油、酪梨），並記得補充 B12、鐵、鈣與維生素D，才能長期穩定。

運動怎樣配合吃蔬食 才會真的強

朱益智中醫師強調，飲食之外，運動配置同樣重要。重量訓練刺激肌肉、蛋白質修復生長；有氧與耐力訓練強化心肺；核心與平衡訓練則能降低受傷風險。朱益智表示，霍諾德的強，不是單一因素，而是生活系統的累積。

朱益智中醫師：強壯是一種長期選擇

朱益智中醫師語重心長地說：「真正讓人強壯的，從來不是你吃不吃肉，而是你願不願意為身體做出長期選擇。」霍諾德徒手登上台北101，不只是勇氣的象徵，更提醒世人：當飲食、運動與生活節奏走在同一條路上，身體自然會帶你走得更高、更遠。

霍諾德吃素震撼驚喜臺灣蔬食界 中醫、營養雙證照醫曝10大蔬食好處真相（圖／翻攝自Netflix Sports、翻攝自Netflix）

霍諾德吃素震撼驚喜臺灣蔬食界 中醫、營養雙證照醫曝10大蔬食好處真相（圖／翻攝自Netflix Sports、翻攝自Netflix）

霍諾德吃素震撼驚喜臺灣蔬食界 中醫、營養雙證照醫曝10大蔬食好處真相（圖／朱益智中醫師提供）

