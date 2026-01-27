霍諾德吃素「卻練出神人肌力」！醫揭「2食物」是關鍵 還能降膽固醇

記者鄭玉如／台北報導

美國攀岩好手霍諾德（Alex Honnold）成功登頂台北101，他的生活習慣也受到關注。營養醫學專家劉博仁指出，霍諾德的飲食以植物性食物為主，不禁讓外界好奇「真的足以支撐這種極限體能嗎？」其實只要掌握3個「蛋白質增肌策略」，素食者也能練出強健肌肉。

劉博仁在臉書粉專提到，霍諾德長年維持99%植物性飲食（Plant-based），科學研究顯示，植物性飲食有助於降低身體發炎，因為植物富含抗氧化劑與植化素，可加速運動後組織修復、減少發炎。

植物性飲食也能提升血管彈性、降低血液黏稠度，使血液流動更順暢，對需要大量氧氣輸送的耐力型與極限運動尤為重要。另外，減少飽和脂肪攝取有助於控制膽固醇、維持心血管與代謝健康，這也是近年功能醫學與營養學界越來越推崇「以植物為主」飲食型態的原因之一。

劉博仁指出，許多人擔心素食蛋白質「不完整」或「吸收率不佳」，其實只要掌握3大「蛋白質增肌策略」能練出強健肌肉。第一是胺基酸的「截長補短」，因多數植物性蛋白質會缺少一至兩種必需胺基酸，只要在一天內同時攝取豆類與穀類（如黃豆飯、全麥麵包配花生醬），即可互補組合成「完整蛋白質」，效果不輸動物性蛋白。

再者，啟動增肌開關「白胺酸（Leucine）」，其為啟動肌肉合成最重要的訊號。植物來源通常濃度較低，增肌者需增加攝取總量，或額外補充豌豆蛋白粉，來觸發增肌開關。最後是補齊10%的「吸收損耗」，植物有纖維阻礙，吸收率略低於肉類，建議素食者的蛋白質總攝取量，比一般建議量（如每公斤1.2克蛋白質）再多抓10%左右。

劉博仁提到，植物性飲食雖然好處多，但若屬於「嚴格素（Vegan）」，記得額外補充維生素B12，並在餐後補充富含維生素C的水果（如芭樂、柑橘），有助於讓植物性鐵質的吸收率翻倍。

