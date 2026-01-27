霍諾德吃素！臺灣320萬吃素人口驚喜 他一句話讚爆：溫柔有力的力量

資深記者鍾志鵬 / 台北報導

Alex Honnold（霍諾德）徒手攀登台北101，消息震撼全世界。因為他長期吃素，消息傳出也令臺灣320萬吃素人口驚喜。資深藝人尹昭德感動說，原來茹素可以讓人在面對巨大的挑戰時，展現平靜但強韌的心理素質。有30萬成員的臺灣第一大素食社團創辦人黃聖傑說，極限運動挑戰者，竟然是素食者，真的震撼人心。

尹昭德：霍諾德登頂瞬間震撼人心 吃素展現強韌心理

知名藝人尹昭德回想看直播當時，緊張到心臟快跳出來，看到霍諾德在毫無防護的狀態下挑戰台北101，心中充滿擔憂與緊張。直到他成功登頂之後，替他感到開心驕傲、震撼激動。得知他是蔬食者之後，更覺得敬佩和感動。原來茹素可以讓人在面對巨大的挑戰時，可以展現如此平靜但強韌的心理素質。

霍諾德吃素！臺灣320萬吃素人口驚喜，知名藝人尹昭德一句話讚爆：溫柔有力的力量。（圖／翻攝自Netflix Sports、翻攝自Netflix）

臺灣第一大素食社團創辦人：極限運動顛覆想像 素食不是限制而是助力

第一大素食社團「素食‧美食」創辦人黃聖傑指出，極限運動挑戰者竟是素食者，對許多人來說是一次顛覆，真的很震撼人心。代表吃素並沒有有所受限，反而更有幫助。只要飲食均衡，素食不僅提供充足的體能，也有絕佳的穩定性，能有效支持高強度運動。



素食並不意味著，放棄了許多選擇。而是當我們享受美味的同時，可以不需要殺害其他的生命；補充食物營養的同時，避免了一些毒素的危害。素食，是一種溫柔且堅定、從容而有力量的生命態度。

IVIPA國際蔬食產業推廣協會：一個人的選擇改變世界 蔬食牽動環境永續

IVIPA國際蔬食產業推廣協會理事高秀忠指出，霍諾德的轉變，讓更多人開始正視「飲食與環境」的關係。他的行動提醒大家，肉類生產對環境造成的負擔，遠比想像中巨大。蔬食，正是一種能有效降低碳足跡、支持永續農業的選擇。霍諾德證明：吃素，健康與環保可以同時成立。這股意識正在社群媒體上快速擴散。

霍諾德用行動證明：吃素不只是慈悲，也是一種愛地球更強大的選擇

臺灣目前約有 320 萬名吃素人口，比例居亞洲前段班。台北市更曾被 CNN 評選為「全球十大素食之都」。當世界看見極限攀岩家 Alex Honnold（霍諾德）徒手攀登台北101成功登頂時，不只為勇氣屏息，也為他是「蔬食者」的身分，再度震撼一次。從台北101的高空，到每一個日常蔬食餐桌，霍諾德用行動證明：吃素不只是慈悲，也是一種愛地球更強大的選擇。

