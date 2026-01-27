霍諾德吃素「關鍵在植物蛋白」 減重醫：101不會爬到心肌梗塞

世界頂尖攀岩家艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）挑戰徒手攀登台北101成功。（圖／黃耀徵攝）

成功徒手攀登台北101的世界級攀岩好手艾力克斯霍諾德（Alex Honnold），再度引發外界關注其驚人體能背後的飲食祕密。令人意外的是，這位攀岩大神平時飲食竟高達九成以上為植物性飲食。此外，近年以「藍圖計畫（Project Blueprint）」掀起抗老話題的美國科技富豪布萊恩強森（Bryan Johnson）同樣以素食為主。對此，減重醫師蕭捷健直言，真正站在巔峰的人，反而「活得像隻羊」，霍諾德和強森選擇的植物蛋白高效、乾淨，不會讓其在爬101的時候突然心肌梗塞。

蕭捷健日前受邀至飛碟電台節目分享觀察指出，霍諾德不僅能單手掛在懸崖邊，還長期維持近乎植物性的飲食結構；而每年投入數百萬美元進行生理監測、試圖逆轉老化的強森，也以植物性蛋白作為飲食核心。

蕭捷健談及近日引發討論的美國《2025–2030年飲食指南》，他表示，部分新聞標題將重點簡化為「美國鼓勵大口吃肉」，但其實與指南原意有所落差，指南確實將蛋白質建議攝取量提高至每公斤體重1.2到1.6克，以一名70公斤成人為例，每日蛋白質需求接近100克。

「但很多人沒看到後面那一行小字」，蕭捷健強調，指南同時明確限制「飽和脂肪攝取量須低於每日總熱量的 10%」，大約為25克左右，若一天一塊四盎司的牛小排可能就直接超標。

蕭捷健以生動比喻說明，紅肉就像高扭力柴油車，雖然動力強，但排放出來的廢氣像是發炎風險、飽和脂肪很熏，飲食指南並不是要你狂吃紅肉；相較之下，植物蛋白、雞肉和魚肉則像電動車，效率高、負擔低，更適合長期健康與高強度表現，他直言「不會讓你在爬101的時候突然心肌梗塞」，

最後，蕭捷健也為民眾整理出三大飲食原則：第一，蛋白質攝取量不必再停留在每公斤0.8克，可朝1.2克以上調整；第二，優先選擇雞肉、魚類與豆類等低負擔蛋白質來源；第三，盡量攝取原型食物，避免加工食品。

