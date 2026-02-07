霍諾德吃99%植物餐！醫揭「吃肉vs吃菜」屁味不同：聞到這味腸道腐敗

攀岩大神艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）徒手攀登台北101的壯舉引發全球關注，除了驚人的體能外，功能醫學醫師歐瀚文指出，其長期維持「99%植物性飲食」的生理特性，與健身房中常見、狂嗑雞胸肉與乳清蛋白的「高蛋白族」形成鮮明對比。兩者的飲食結構差異，直接決定了腸道產氣的「氣味」與健康指標。

歐瀚文醫師分析，植物性飲食者通常產氣量大，但氣味屬於單純的「發酵味」；相對而言，高蛋白飲食者產氣量雖少，卻容易排出具備濃烈異味的「腐敗味」。這類氣體差異反映了腸道菌叢的代謝狀態，當民眾排出帶有臭雞蛋味的屁時，往往是腸道發出的發炎或消化不良警訊，若不加以理會，可能演變為更嚴重的腸道問題。

植物派 vs. 肉食派：從放屁聲音與氣味看腸道健康

根據臨床觀察，腸道的「氣體工廠」運作模式可分為兩大派別。攝取大量纖維的「吃菜派」，其腸道益生菌在分解過程中會產生大量二氧化碳與氫氣，這類氣體壓力高，排出的屁通常聲音響亮，但除非攝取過多花椰菜等含硫蔬菜，否則通常沒有異味，屬於正常的生理發酵現象。

相比之下，「吃肉派」則是健康的沉默殺手。由於肉類蛋白質含有硫，若腸道消化功能不佳導致分解不全，細菌會代謝出硫化氫與糞臭素。這類氣體雖然量少且無聲，卻會散發濃烈的「臭雞蛋味」，代表腸道菌叢正在處理過多的蛋白質廢棄物。這類「蛋白質腐敗」過程產生的硫化氫若濃度過高，將會損害腸道黏膜，增加腸漏症的風險。

屁味危險等級自測：Level 4聞到腐肉味請儘速就醫

歐瀚文建議，除了透過功能醫學的尿液有機酸或腸道菌叢分析外，民眾在日常生活中也能透過嗅覺進行「屁味4等級」的自我檢測，從中掌握腸道環境的現況：

Level 1：無味風（空氣型）

診斷原因為吃飯太快吞入過多空氣。這屬於飲食習慣問題，建議透過細嚼慢嚥來改善，通常與腸道菌相無關。

Level 2：微酸發酵味（澱粉型）

診斷為糖分或碳水化合物攝取過多，導致腸道菌過度發酵，需留意是否有小腸菌叢過度增生（SIBO）的狀況。處方建議減少甜食與精緻澱粉。

Level 3：臭雞蛋味（蛋白質腐敗型）

診斷為肉類攝取過量，或胃酸不足導致蛋白質未經完全消化就進入腸道腐敗。此階段代表腸道處於慢性發炎風險，需補充消化酵素或檢測胃酸功能。

Level 4：腐肉腥臭味（病理型）

若氣體帶有魚腥味或如死老鼠般的惡臭，暗示腸道已出現嚴重菌相失衡、出血或組織壞死。醫師警告，這是嚴重的健康警訊，務必立即就醫檢查。

屁味可觀察腸道健康狀況。（圖／翻攝自歐瀚文醫師臉書）

改善腸道環境3招：肉菜比例與消化力是關鍵

若發現屁味長期處於Level 3等級，除了社交尷尬外，更代表腸道黏膜可能正遭受硫化氫的傷害。為了讓腸道菌叢恢復平衡並降低發炎反應，醫師提出3個具體的改善方向：

首先是檢視「肉菜比例」，不可只吃肉類而忽略纖維，足夠的纖維質能吸附毒素並加速排泄，減少蛋白質在體內腐敗的時間。其次是提升消化力，臭屁的主因往往是「無法消化」的蛋白質，適度補充鹽酸甜菜鹼（Betaine HCl）或蛋白酶，能從源頭減少腐敗物的產生。

最後，避開過敏原與精製糖也是關鍵。遠離常見的慢性食物過敏原（如麩質、乳製品）以及精製糖，能大幅降低腸道發炎。歐瀚文提醒，放屁雖然是正常的排毒反應，但「味道」是身體最即時的健康報告書，當聞到明顯惡臭時，就應反思最近的飲食結構與消化狀態是否出了問題。

◎ 圖片來源／翻攝自Netflix

◎ 資料來源／歐瀚文醫師

本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章