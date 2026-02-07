霍諾德吃99%植物餐！醫揭「吃肉vs吃菜」屁味不同：聞到這味腸道腐敗
攀岩大神艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）徒手攀登台北101的壯舉引發全球關注，除了驚人的體能外，功能醫學醫師歐瀚文指出，其長期維持「99%植物性飲食」的生理特性，與健身房中常見、狂嗑雞胸肉與乳清蛋白的「高蛋白族」形成鮮明對比。兩者的飲食結構差異，直接決定了腸道產氣的「氣味」與健康指標。
歐瀚文醫師分析，植物性飲食者通常產氣量大，但氣味屬於單純的「發酵味」；相對而言，高蛋白飲食者產氣量雖少，卻容易排出具備濃烈異味的「腐敗味」。這類氣體差異反映了腸道菌叢的代謝狀態，當民眾排出帶有臭雞蛋味的屁時，往往是腸道發出的發炎或消化不良警訊，若不加以理會，可能演變為更嚴重的腸道問題。
看更多：霍諾德也吃素！營養師提醒想用吃素瘦身有4地雷 掌握5原則更健康
植物派 vs. 肉食派：從放屁聲音與氣味看腸道健康
根據臨床觀察，腸道的「氣體工廠」運作模式可分為兩大派別。攝取大量纖維的「吃菜派」，其腸道益生菌在分解過程中會產生大量二氧化碳與氫氣，這類氣體壓力高，排出的屁通常聲音響亮，但除非攝取過多花椰菜等含硫蔬菜，否則通常沒有異味，屬於正常的生理發酵現象。
相比之下，「吃肉派」則是健康的沉默殺手。由於肉類蛋白質含有硫，若腸道消化功能不佳導致分解不全，細菌會代謝出硫化氫與糞臭素。這類氣體雖然量少且無聲，卻會散發濃烈的「臭雞蛋味」，代表腸道菌叢正在處理過多的蛋白質廢棄物。這類「蛋白質腐敗」過程產生的硫化氫若濃度過高，將會損害腸道黏膜，增加腸漏症的風險。
看更多：霍諾德攀101前吃什麼？為3原因改吃素 超愛鼎泰豐這料理
屁味危險等級自測：Level 4聞到腐肉味請儘速就醫
歐瀚文建議，除了透過功能醫學的尿液有機酸或腸道菌叢分析外，民眾在日常生活中也能透過嗅覺進行「屁味4等級」的自我檢測，從中掌握腸道環境的現況：
Level 1：無味風（空氣型）
診斷原因為吃飯太快吞入過多空氣。這屬於飲食習慣問題，建議透過細嚼慢嚥來改善，通常與腸道菌相無關。
Level 2：微酸發酵味（澱粉型）
診斷為糖分或碳水化合物攝取過多，導致腸道菌過度發酵，需留意是否有小腸菌叢過度增生（SIBO）的狀況。處方建議減少甜食與精緻澱粉。
Level 3：臭雞蛋味（蛋白質腐敗型）
診斷為肉類攝取過量，或胃酸不足導致蛋白質未經完全消化就進入腸道腐敗。此階段代表腸道處於慢性發炎風險，需補充消化酵素或檢測胃酸功能。
Level 4：腐肉腥臭味（病理型）
若氣體帶有魚腥味或如死老鼠般的惡臭，暗示腸道已出現嚴重菌相失衡、出血或組織壞死。醫師警告，這是嚴重的健康警訊，務必立即就醫檢查。
看更多：杏仁核壞掉了？霍諾德91分鐘攻頂101 醫揭「無懼大腦」真相：凡人也能練
改善腸道環境3招：肉菜比例與消化力是關鍵
若發現屁味長期處於Level 3等級，除了社交尷尬外，更代表腸道黏膜可能正遭受硫化氫的傷害。為了讓腸道菌叢恢復平衡並降低發炎反應，醫師提出3個具體的改善方向：
首先是檢視「肉菜比例」，不可只吃肉類而忽略纖維，足夠的纖維質能吸附毒素並加速排泄，減少蛋白質在體內腐敗的時間。其次是提升消化力，臭屁的主因往往是「無法消化」的蛋白質，適度補充鹽酸甜菜鹼（Betaine HCl）或蛋白酶，能從源頭減少腐敗物的產生。
最後，避開過敏原與精製糖也是關鍵。遠離常見的慢性食物過敏原（如麩質、乳製品）以及精製糖，能大幅降低腸道發炎。歐瀚文提醒，放屁雖然是正常的排毒反應，但「味道」是身體最即時的健康報告書，當聞到明顯惡臭時，就應反思最近的飲食結構與消化狀態是否出了問題。
◎ 圖片來源／翻攝自Netflix
◎ 資料來源／歐瀚文醫師
本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章
咖啡居然是誠實豆沙包！喝下去就能看出你的肝臟代謝能力
你是否喝幾口咖啡就心跳加速，甚至晚上睡不著？不是你太敏感，而是你的身體藉由咖啡說話，就像吃了「誠實豆沙包」，咖啡一下去，就會直接把你的肝臟代謝能力攤在眼前，讓你不用做檢查，就知道自己對咖啡因刺激的承受力到哪裡。
大S剛嫁具俊曄「已吃不下東西」 韓醫揭健康惡化原因
韓國KBS綜藝節目《名人生老病死的祕密》播出大S（徐熙媛）逝世1周年特輯，節目組透露，大S在2022年再婚具俊曄時身體已相當虛弱，幾乎吃不下也動不了，節目也找來韓國醫生李樂俊分析，大S健康會急速惡化的關鍵原因。
煮完開水別直接喝！醫揭「多1動作」微塑膠狂降90% 護心血管、大腦
近年研究陸續指出，飲用水中可能含有微塑膠顆粒。家醫科醫師陳欣湄表示，雖然目前塑膠微粒對人體健康的長期影響尚不明確，但日常仍需多加留意。她建議，飲水前可先將水煮沸，靜置後再過濾，有助於降低水中的塑膠微粒含量；此外，盛裝飲用水時，建議優先選擇玻璃或不鏽鋼容器，避免高溫熱水長時間接觸塑膠材質。
番茄不是吃了就好！醫曝「關鍵2步」讓營養全吸收
生活中心／林依蓉報導番茄裡的茄紅素好處多，但若吃法不對，營養恐大打折扣。營養醫學專家劉博仁醫師近日在臉書發文指出，番茄裡的茄紅素能降低罹癌風險、保護血管並延緩老化，不過光吃番茄並不保證能讓功效發揮，關鍵在於烹調方式是否正確。他也特別分享3道家常的蕃茄料理，教民眾完整攝取番茄的抗氧化力。
愈來愈多人40歲猝死！醫曝驚人共同點：血脂高卻不吃藥
冬天是心血管疾病好發季節，心臟內科醫師陳冠任表示，他3日一連收治多位高血脂患者，不用藥堅信靠飲食與運動，就能維持健康，這就像行人闖紅燈過馬路，有人一輩子高血脂沒事，也有人40歲就心肌梗塞死在家裡，且後者還不少見，「如果是我就不敢賭，（可能）一次就送太平間。」
很多人無糖茶都喝錯！營養師警告「胃弱少碰這1種」 去油解膩其實要喝它
茶，不僅是台灣人生活中的一部分，更被譽為「國飲」。你知道嗎？不同的茶葉「製作工藝」與「發酵程度」，使得它們在口感、香氣截然不同，甚至是對人體的健康效益上，都有著不一樣的表現。 綠茶 vs. 紅茶的營養價值 林俐岑營養師的小天地指出，茶葉「發酵」的這個「魔法」步驟，讓綠茶與紅茶的核心營養成分有了顯著差異。 ▲綠茶：抗氧化之王（代謝與美顏的首選）．核心成分：兒茶素 (EGCG)綠茶因為未經發酵，保留了大量的「兒茶素」（Catechins），其中以 EGCG 的活性最強。這是一種超強的抗氧化劑，其抗氧化能力甚至是維生素E的多倍，能有效幫助清除體內自由基，對抗細胞氧化壓力。 ．主要功效：1、促進新陳代謝：研究顯示，兒茶素能幫助提升新陳代謝率，促進脂肪燃燒。對於正在進行體重管理、想要增肌減脂的族群，運動前喝一杯無糖綠茶，能達到事半功倍的效果。2、提神醒腦：綠茶含有適量的咖啡因與維生素 C，能刺激中樞神經，幫助大腦保持清醒與專注，非常適合上班族午後提神。3、美膚抗老：由於優異的抗氧化能力，常喝綠茶有助於減少紫外線對皮膚的傷害，維持皮膚健康與透亮。．飲用建議：中醫觀點認為綠茶性質較「寒」。建議在白天
狄志為赴日旅遊突發高燒癱軟！靠一平台獲救 醫揭出國「保命藥物清單」
資深媒體人狄志為日前赴日旅遊卻突發疾病，嚴重高燒、全身癱軟，所幸透過海外緊急就醫，症狀緩解。他在臉書上分享自己海外就醫經驗，奉勸出國前最好備妥常用藥物。醫師提醒，海外就醫沒有台灣方便，出國前要注意當地
鼻竇炎奪命 高中生「感染至顱內」蓄膿急開腦搶救身亡
【緯來新聞網】一名高中男學生因發燒、全身不適持續5天未改善，被家人送往急診後，發現為嚴重鼻竇炎感染擴
陳文茜癌末血管感染手術失敗 醫師崩潰連喊三次太難了
資深媒體人陳文茜罹患黑色素癌第四期，近日坦承自己病情千瘡百孔，因人工血管反覆感染導致手術失敗，連經驗豐富的麻醉科主任都崩潰直呼「太難了」，讓外界相當關注她的健康狀況。
沒血便還是中鏢！68歲翁只因「這些症狀」確診大腸癌第三期 醫示警高危習慣
68歲李爺爺平時喜歡食用高油鹽的加工食品，但一向身體健康。不料近來卻出現頭暈、爬樓梯容易喘的情形，起初以為只是體力變差，至住家附近診所就診，抽血檢查發現血紅素偏低，且免疫法糞便潛血（i-FOBT）反應呈陽性，轉至台北慈濟醫院大腸直腸外科門診進一步評估。經電腦斷層與無痛大腸鏡檢查，於肝臟下方的腸道發現約3公分腫瘤，病理切片報告確診為大腸癌第三期。 大腸直腸癌高居發生率第二 不良生活型態是主因 根據衛生福利部癌症登記資料，大腸直腸癌位居國人癌症發生率第二位、死亡率第三名，過去以50歲以上族群為主，但近年明顯下降趨勢，其中不良的生活型態是主要原因，包括紅肉與加工肉品攝取過量、蔬果與膳食纖維攝取不足，以及缺乏規律運動等。此外，糖尿病、肥胖、吸菸、飲酒及長期慢性發炎，也都會增加罹癌風險。 初期幾乎無症狀 留意4大警訊 陳昱廷醫師指出，大腸癌初期多無明顯症狀，隨著腫瘤逐漸增大，才可能出現腹痛、血便、排便習慣改變或糞便變細等警訊。若腫瘤進一步堵塞腸道管徑，則可能有兩成機率導致腸阻塞，進而出現無法排氣排便或食欲不振、噁心嘔吐的情形，一旦拖延治療，就可能導致腸壁穿孔破裂，引發腹膜炎或敗血症，危及生命。
過年零食吃堅果最健康？醫警告這2款吃多恐發炎
生活中心／杜子心報導過年快到了，不少人買年貨時一定會順手帶幾包堅果回家當零食，認為邊看電視邊吃既解饞又健康，不過堅果真的怎麼吃都養生嗎？減重醫師蕭捷健提醒，研究發現每週吃超過7次堅果的人，整體死亡率可降低20%，但前提是要選對種類。若目的是抗發炎、保護心血管，應多吃富含Omega-3脂肪酸的核桃、夏威夷豆、亞麻籽與奇亞籽；反而最多人常吃的杏仁、腰果幾乎不含Omega-3，吃多不但無法改善發炎狀況，還可能讓身體長期處於慢性發炎狀態。
高中生鼻竇炎「蓄膿感染大腦」 緊急開顱仍搶救無效！
一名高中男生發燒5天，但精神狀況非常差，醫師察覺有異緊急進一步檢查，發現竟是鼻竇炎感染大腦，雖然緊急進行開顱手術，但為時已晚最終不治。醫師提醒，兒少發燒最關鍵的警訊並非「有沒有退燒」，而是「退燒後精神有沒有恢復」。家長若發現孩子發燒已2、3天，服用退燒藥後雖有退燒，卻仍精神萎靡、反應遲鈍，應快到大醫院檢查。
40歲「星光幫」許願能懷上第四胎 高齡孕婦營養怎麼顧？專家揭3招
從星光幫二班出道的李千娜40歲了，即使工作再忙，她還是很樂於當媽媽這個角色。已是三寶媽的她，近日在老歌新唱的專輯發表會上，透露了心聲──希望能懷上第四胎。這在少子化的世代裡，特別值得為她鼓鼓掌。而想當
陳宗彥聚餐後腦溢血！醫曝「高鈉配酒精」害血壓飆升
前行政院發言人、內政部前次長陳宗彥驚傳腦溢血。據了解，陳宗彥3日在台北與友人聚餐，返抵飯店後出現急性症狀送往台北馬偕醫院，4日下午開刀，目前在加護病房觀察。
比爾蓋茲被曝染性病向艾潑斯坦要抗生素...臉書「大齡工程師」指當年陰謀論快被證實：比爾蓋茲為治療自己的病大力加速mRNA疫苗發展
大齡工程師表示，「沒想到我的陰謀論快要被證實了，那個大富豪不意外的就是推銷 mRNA 最用力的比爾蓋天，剩下的就看他得的是哪種先天後天免疫疾病了。」
甲狀腺數值正常卻疲勞掉髮？恐是「橋本氏甲狀腺炎」警訊
不少民眾明明控制飲食、規律運動，體重卻始終卡關，每天醒來仍覺疲憊，頭髮掉得比以前多，腸胃蠕動變慢、容易便秘，也常感到手腳冰冷。營養師呂美寶指出，除了胰島素阻抗需要評估，甲狀腺荷爾蒙也是關鍵角色，卻經常被低估。
2026「皮蛇/帶狀皰疹疫苗」全台13縣市補助懶人包：副作用、種類比較、誰該打
不少人一聽到「皮蛇（帶狀皰疹）」，腦中浮現的不是紅疹，而是痛到睡不著、連衣服摩擦都受不了的經驗。常有患者形容：「那不是普通的痛，是一路痛進神經裡。」帶狀皰疹不只出現皮膚問題，更可能留下長期神經痛後遺症。隨著年齡增加、免疫力下降，發作風險也會跟著升高。這幾年「皮蛇疫苗」逐漸成為熱門預防選項，但也讓許多......詳全文
不吃早餐會傷身！中醫示警4傷害：還容易胖
[NOWnews今日新聞]你每天都有好好吃早餐嗎？小心長期不吃可能會對身體造成傷害。中醫師表示，包括血糖波動造成情緒不穩、基礎代謝率降低，容易胖；另外，長期也可能導致消化系統疾病及心血管問題。建議民眾...
高中生「鼻竇炎拖5天」蓄膿感染大腦 開顱搶救仍病逝
台北一名高中生從未有過重大病史，日前只是輕微發燒，後來開始頭痛，拖了5天之後全身無力，被家人帶到醫院急診，醫生仔細檢查後，發現高中生是鼻竇炎造成蓄膿，量大到擠到大腦進而感染，連腦部中線都被大量的膿給擠歪了！醫師團隊緊急為高中生進行開顱手術搶救，但最後仍迎來不幸的結局，沒能救回高中生的性命。