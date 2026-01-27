霍諾德同框吳建豪！兩人手掌「驚人差異」引爆熱議

娛樂中心／林昀萱報導

美國攀岩家艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）25日徒手攀登台北101，僅花了91分鐘就登頂，完成備受矚目的極限挑戰。F4成員吳建豪也曬出和霍諾德的合照，兩人手掌「驚人差異」也引起討論。

霍諾德（Alex Honnold）25日成功挑戰徒手獨攀台北101，全程不使用任何繩索與安全防護，過程透過Netflix全球同步直播特別節目《赤手獨攀台北101：直播》呈現。相當關注此事的吳建豪也曬出和霍諾德合照寫道：「恭喜艾力克斯霍諾德又一次歷史性的攀登！真是激勵人心，你所做的是純粹的藝術 - 願上帝在你所有的努力中繼續保佑」。

眼尖網友發現，兩人身高差不多且都有健身習慣，但手掌的大小卻呈現驚人差異，推測是霍諾德長年接受攀岩訓練導致的不同。「看看他的手和Vanness放在一起時的大小」、「手都肌肉爆筋」、「手指比一般人還粗」。

