霍諾德周六徒手攀101！曝「最大難關」是這段路

霍諾德將於24日攀登101大樓，並在Netflix直播全程。（圖／東森新聞）





美國極限攀岩家霍諾德（Alex Honnold）1月24日將挑戰徒手攀登台北101，全程不使用任何安全繩索，這是霍諾德13年前曾公開表達的心願，面對高度達509公尺、路線高度重複且幾乎全程垂直的建築結構，他坦言，台北101樓身的傾斜設計，是整段攀登過程中「最恐懼階段」。

美國極限攀岩家將徒手征服台北101

本次霍諾德攀爬101大樓的過程將透過Netflix直播節目《赤手獨攀台北101：直播》同步呈現，他過去曾在2017年以無繩方式攀登美國優勝美地、高達3000英尺的酋長岩，震撼全球。霍諾德強調，攀登建築與自然岩壁截然不同，真正的挑戰，在於隨著高度不斷攀升，體能逐漸流失、心理壓力持續累積的過程。

霍諾德接受《Netflix Tudum》專訪時透露，自然岩壁通常會有最困難的一步，但攀爬台北101並沒有單一的高風險關卡，反而是路線高度重複、全程幾乎垂直，讓疲勞在攀登過程中不斷累積，成為最大變數。他也形容，真正的考驗在於能否撐過一層又一層、持續消耗體力的過程。

101大樓「竹節塔身」恐為最大難關

台北101的建築設計，也讓這次挑戰更具難度。整棟大樓可分為三大區段，其中26樓至90樓的「竹節塔身」被視為最高難度的區域，外牆由8個斗型結構堆疊而成，每個結構向外傾斜約7度，表面多為玻璃材質，不僅攀爬點有限，也增加心理恐懼。

霍諾德表示，這次挑戰並非一時衝動，而是經過長時間訓練與精密規劃。為配合拍攝與安全維護作業，台北101周邊已提前進行管制措施，目前基隆路與松智路口一帶設置人行道圍籬，活動當天松智路將雙向封閉，信義路五段西向亦將縮減1.5個車道，自上午7點至11點期間禁止通行。



